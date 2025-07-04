深淵中尋希望：范龍佩倡務實合作破僵局

前歐洲理事會主席赫爾曼·範龍佩在首場大會中就地緣政治形勢發表演講。（中評社 海涵攝） 中評社北京7月4日電（實習記者 葉佳怡）7月3日，由清華大學與中國人民外交學會聯合主辦的第十三屆世界和平論壇在京舉行，此次論壇以“共促世界和平與繁榮：共擔、共享、共贏”為主題，前歐洲理事會主席赫爾曼·范龍佩在首場大會中就地緣政治形勢發表演講。



范龍佩認為，地緣政治始於國內，許多國家的外交政策是內政的延續。一方面，受數字革命和社交媒體影響、貿易與投資全球化、體育、音樂、文化、疫情、交通等因素的作用，如今各國社會都在發生變化。另一方面，全球出現了大量的恐懼與不確定性，導致各國無論老少都面臨心理健康問題的惡化、成癮、抑鬱、倦怠與自殺等現象，這些反映出社會深層的病症。此外，還有戰爭、氣候災難與疾病帶來的生死存亡威脅。范龍佩表示，一些國家試圖掩蓋上述的種種問題，通過激發民族主義情緒，並留戀一段輝煌的過去。在另一些情況下，領導人出於維護穩定的需要，避免通過對外行動或冒險行為進一步破壞本已脆弱的社會凝聚力，內政與外交常常交織在一起。



范龍佩認為，領導人往往更關心的是權利或者威望的最大化，而這主要體現在國家層面。范龍佩表示，自上世紀70年代以來，大國輸掉的戰爭很多，且伴隨著巨大的人類苦難，那些表面看似強大的最終往往是脆弱的。此外，國際法和條約被粗暴踐踏，戰爭的殘酷表明我們已經進入一個截然不同的世界，和諧與博愛等夢想被視為軟弱和幼稚的表現，悲劇重返歷史舞台。



關於多邊主義危機，范龍佩強調，隨著國際關係的惡化，多邊秩序正遭受嚴重的衝擊，這種侵蝕並非始於今日。在范龍佩看來，多邊組織成員國之間的共識並不理想，所謂的“志同道合”也有限，這些組織更多的成了會議平台，而非決策平台。



關於貿易戰，范龍佩指出，希望對話能夠使各方回歸現實主義，擺脫意識形態或民族主義動機的驅動，推動戰略自主和國家主權。范龍佩認為，制裁幾乎讓歐盟和俄羅斯的貿易陷入停滯，影響最明顯的是能源領域。此外，中東局勢的不確定性也是全球貿易的潛在威脅，這將促使更多國家在能源和經濟上實現更高程度的自主。范龍佩指出，如今的世界，政治優於經濟；而在政治內部，國防和安全又居於首位。因此，歐盟國家將翻倍投入國防預算，掌握自己的命運。



范龍佩提到，戰爭的影響超出參戰各方，其背後牽動著盟友與友邦之間的關係，戰爭還會破壞國家間尤其是大國之間的信任，任何體系都無法在缺乏基本信任的情況下生存。范龍佩強調，維繫信任需要在尊重各國關係基本原則及獨立國家的領土不可侵犯的基礎上，遵守國際的規則與條約。與此同時，無可爭議的是各國有權自我防衛，也有權協助友邦恢復主權。