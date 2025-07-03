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“宇宙考古：時空探索”展覽在國博開幕
http://www.CRNTT.com
2025-07-03 15:35:31
7月2日，觀眾參觀星際時鐘。（圖片來源：新華社）
中評社北京7月3日電／據新華社報導，7月2日，由中國國家博物館、瑞士駐華大使館、瑞士洛桑聯邦理工學院主辦，清華大學天文系、清華大學美術學院協辦的“宇宙考古：時空探索”展覽在北京中國國家博物館開幕。展覽把科學探索和藝術詮釋融為一體，由科學家與藝術家聯合，通過古代文物、現代動態雕塑、3D影像、交互裝置、沉浸式體驗、概念設計等多元作品形態，以藝術化的方式呈現從宇宙中采集的抽象數據，構建一次“科學＋藝術＋歷史”的跨界對話。
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