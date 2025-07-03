澳門將舉行國際藝術雙年展　激發全城共鳴

中評社北京7月3日電／據新華社報導，由澳門特區政府文化局主辦、旅遊局等協辦的“藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展2025”將於7月至10月舉行。活動新聞發布會7月2日在澳門文化中心舉行，介紹有關情況。



本次活動涵蓋主場展、公共藝術展、城市館、特展、本地策展計劃、平行展等6個板塊，串聯遍布全城近30個展覽，集合10多個國家和地區的前沿藝術家。



主場展位於澳門藝術博物館，將於7月19日起對外開放，展出來自13個國家和地區共46位藝術家的近80件（套）創作，包括繪畫、雕塑、裝置、影像、攝影等。



公共藝術展以“來來，往往”為主題，通過8位主導藝術家的5件（組）作品分布在澳門公共場所和社區中，聯結更為廣泛的社群、居民及遊客栖息之處。



此外，借澳門榮膺2025年“東亞文化之都”契機，本次特邀中日韓藝術家聯袂創作《時間塔》，銘刻東亞城市之間的文化情誼。



葡萄牙城市館和中國濟南館將亮相城市館板塊，聚焦傳統與創新之間的張力；特展包括“哈斯兄弟：月光”“畢加索：縱情尋美”等6場。



本地策展計劃則從近40個申請方案中選出6個參展方案，探討澳門歷史記憶與全球化境遇的對話關係；平行展將設9項展覽，展現澳門多元創作能量。



