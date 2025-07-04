劉建超答中評：中美人民都期待友好中美關係

中共中央對外聯絡部部長劉建超（中評社 海涵攝） 中評社北京7月4日電（記者 海涵）中共中央對外聯絡部部長劉建超7月3日在第十三屆世界和平論壇上發表午餐演講。在問答環節，劉建超就中美關係走向回答中評社記者提問，他指出，“（對於中美關係走向）我是樂觀的。”因為中國人民和美國人民都希望有一個友好、美好的中美關係，世界各國人民也都希望看到一個良好的中美關係。政治家要做的就是順應人民願望。



劉建超表示，習近平主席提出中美關係的三原則——“相互尊重、和平共處、合作共贏”，這三個原則是中美關係的根本、基礎。他具體分析，第一，相互尊重。不僅僅中美之間要相互尊重，世界各國之間都要相互尊重。真正的尊重是要尊重一個國家的制度、發展道路、意識形態、發展權利、主權安全。



第二，和平共處。劉建超說，“現在有一種論調——‘中美必戰’，我並不這樣認為。”他指出，中國人民和美國人民都是愛好和平的人民。歷史已經給了我們太多教訓，中美之間的兵戎相見是不可想象的。“奉勸那些崇尚武力、崇尚肌肉的政治家，放棄他們那種好戰的、尚武的言論，停止挑撥衝突和矛盾。”



劉建超續指，大家一談到中美關係以及中美“可能發生的衝突”，就會談到台灣問題、南海問題。在這些問題上，中國政府的立場是非常清晰的。中國政府和中國人民將最大程度地爭取祖國和平統一的前景，但絕不允許“台獨”。主動權在中國手裡，我們將根據形勢的發展、根據我們的需要、根據“台獨”的動向來決定我們何時採取何種舉措來實現中國的統一。美國必須尊重中國的主權，必須恪守其在台灣問題上做出的有關承諾。南海問題是中國和周邊一些國家之間的問題，這些國家都有一個共同願望，即希望這些問題能夠通過協商來解決，中國也抱有這樣的初衷。圍繞南海問題，相關國家談了許多輪，也簽訂了許多雙邊及集體文件，旨在通過對話協商以和平的方式管控分歧、解決分歧。即使一時解決不了，我們也可以放一放。



“但有些國家要保持清醒，不能在這些問題上挑釁。搞挑釁甚至受別人的驅使進行挑釁是危險的。中國在這些問題上保持了最大的克制，唯一目的就是希望這些問題不要影響地區來之不易的和平環境。我們要珍視和平，讓地區能夠在和平的環境中不斷發展。”劉建超說。



第三，合作共贏。劉建超說，任何國與國的關係必須是合作共贏，不能搞“你輸我贏”，不能將“對方輸”作為自己的目的。美國上一屆政府領導人在即將結束任期的時候曾說“我這個任期最大的成果就是把中國落得更遠了”。對此劉建超表示，我們可以競爭，但是把別人甩得更遠不應該是目的，而是應該讓自己走得更快更強。踩著別人、壓制別人所取得的所謂成就不值一提。中國要做好自己的事，發展好自己，讓我們的人民幸福起來、過得更好。我們也希望世界各國人民都過得更好，希望美國人民過得更好。如果我們能夠合作互通有無，互相將彼此視為機遇，那我們就可以把“蛋糕”做得更大，這在中美關係發展史上是證明過了的。美國應該認識到，它在中美合作中到底獲得了多少利益。當然，中國在中美合作中也獲得了利益，這就是互利互惠、合作共贏。而現在一些國家以鄰為壑、互設壁壘、互設門檻，最後既傷害對方也傷害自己。

