劉建超：“以實力促和平”是霸權思維新化身

中評社北京7月4日電（記者 海涵）中共中央對外聯絡部部長劉建超7月3日在第十三屆世界和平論壇上發表午餐演講。劉建超表示，戰亂交替不應是人類的宿命，持久和平才是我們的彼岸。基於對人類前途命運的思考，習近平主席呼籲攜手構建“人類命運共同體”，提出全球發展安全倡議，倡導共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，指出了一條走向和平、繁榮、安全、進步的新路。這是中國在結合自身歷史傳統和實踐探索，並充分吸取其他國家經驗教訓的基礎上提出的，其底層邏輯是普遍安全，是對絕對安全和零和博弈的否定。



劉建超表示，和平與安全問題，始終是人類文明發展進程中的重大命題與關鍵變量，也是當今世界面臨的最緊迫、最複雜全球性挑戰。我們每天早晨開始閱讀新聞，動蕩與衝突時常占據頭條。環顧全球，烏克蘭危機延宕三年依然炮火紛飛，中東衝突從滿目瘡痍的加沙又蔓延到以色列和伊朗之間的正面衝突，非洲蘇丹內亂造成大量的人員傷亡，衝突動蕩的畫面刺激著向往和平人們的神經。尤其令人不安的是，在全世界人民紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年之際，我們看到的是對安全威脅的回歸。



“人們說：和平只是戰爭的喘息。這真的是常態嗎？”劉建超表示，古往今來，我們曾聽到太多對訴諸武力的辯解，比如對利益的追求、對權力的爭奪、對安全的焦慮、對信仰的偏執等等，但我們卻發現，所有的一切都根植於“零和博弈”的理念在作祟。在這樣的理念驅動下，資源只能是我多你少，權力只能是我大你小，安全只能是我有你無，信仰只能是我優你劣。理性讓位於殺戮，良知讓位於野蠻，人類用智慧創造出的文明，又將其親手摧毀。在這樣的理念驅動下，衹有絕對安全，似乎才是真正的安全。而為了所謂絕對安全，甚至可以置他人的安全於不顧。



不久前，美國的國防部長赫格塞思先生在香格里拉對話會上大談所謂的“以實力促和平”。劉建超指出，他的這種說法是霸權思維的新化身，他真正想要的是武力而不是對話，挑動的是對抗衝突，而不是和平和諧。在這樣的理念推動下，休斯底德陷阱必然是大國的宿命，而中小國家很難獨善其身，常常面臨被霸權逼迫選邊站隊，淪為大國爭霸的犧牲品。在科技革命與根本性改變戰爭形態的今天，如果仍然執迷於零和博弈、絕對安全，甚至不惜將人工智能等創新成果應用到戰爭手段之中，世界人民很可能面臨的困境就不是誰輸誰贏，也可能是共同的毀滅，這將是人類文明無法承受的代價。