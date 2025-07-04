中評鏡頭：兩岸青年峰會開幕　文化心靈契合

峰會宣傳片《潮·同燃》（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京7月4日電（實習記者 邱姿爽）2025兩岸青年峰會於7月3日在北京隆重舉行。開幕式上既發布了精彩的峰會宣傳片，也有兩岸學子們同台表演，展現了兩岸文化交流與心靈契合的美好圖景。



在開幕式上，峰會宣傳片《潮·同燃》正式發布，以獨特的視角、精美的畫面和激昂的音樂，生動展現了兩岸青年積極向上、拼搏奮進的精神風貌，以及兩岸同根同源、同文同種的深厚淵源。它不僅呈現了兩岸青年在科技、文化、藝術等多個領域的交流合作成果，更傳遞出兩岸青年攜手共進、共創未來的美好願景。



中國戲曲學院附屬中等戲曲學校的學生、海淀區青聯委員靖佩瑤，以及中國音樂學院的學生榮敏喬，攜手機器人靈寶共同演繹了《是龍》。表演中完美融合了現代科技元素與中華優秀傳統文化，機器人敲擊編鐘與中國戲劇的表演擦出了全新的火花，生動詮釋了兩岸同胞同根同源，同為“龍的傳人”的血脈親情。



在開幕式圓滿落幕之際，中央音樂學院的京台學生以及北京大學附屬小學的京台學生共同呈現了《住在心裡的人》主題表演。兩岸青少年同台獻藝，以悠揚的歌聲為橋梁，傳遞血濃於水的同胞情誼，為促進兩岸青少年文化交流與心靈契合譜寫動人篇章。