沙特親王談中東困局與全球秩序變革

費薩爾親王發表主旨演講（中評社 許思悅攝） 中評社北京7月6日電（助理記者 許思悅）7月3日，第十三屆世界和平論壇在京舉辦。當日下午，沙特費薩爾國王學術與伊斯蘭研究中心主席圖爾基·費薩爾親王圍繞世界格局、中東困局、中國與中東的合作等問題進行主題演講。演講環節由清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通主持。



費薩爾親王開篇即指出，世界正處於一個“舊秩序坍塌，新秩序尚未誕生”的動蕩期。他引用意大利哲學家葛蘭西的名言“現在是怪物橫行的時代”，形容當前國際社會面臨的混亂，包括國際法被無視、大國肆意干預、地區衝突頻發等。加沙戰爭、俄烏衝突、伊朗與以色列的對抗正愈演愈烈，這些問題表明“西方主導的自由主義國際秩序正走向終結”。因此，所有國家之間的合作，特別是和中國的合作至關重要。



費薩爾親王進一步強調，在中東與中國關係良好的基礎上，雙方應進一步提升合作水平，共同應對地緣政治挑戰。他指出，作為具有重要影響力的力量，中東國家與中國不僅要在氣候變化等全球議題上合作，更要推動中東穩定、解決巴勒斯坦問題，並在多極化世界秩序形成過程中發揮建設性作用，避免重蹈舊秩序覆轍。親王認為，全球和平繁榮必須從改革聯合國體系入手，將其轉變為真正公正、包容、反映世界民意的機構。他表示，當前聯合國改革建議屢遭常任理事國忽視，我們必須通過和平方式重建國際秩序，建立由多個權力中心共享的治理體系，“全球南方”國家應在此過程中發揮作用。



費薩爾親王表示，中東地區作為這一秩序的受害者，長期深陷戰爭循環。自1948年以色列建國以來，巴勒斯坦問題始終是地區動蕩的核心。“近80年來，中東從一場戰爭走向另一場戰爭，從一場災難走向另一場災難，而正義始終遙不可及。”他批評聯合國安理會常任理事國濫用否決權，導致巴勒斯坦人的自決權被長期忽視，而大國的虛偽政策使衝突不斷升級。



隨後，現場進入問答環節。針對主持人閻學通關於“中東戰爭持續的主要原因”的提問，費薩爾親王指出，衝突的延續是內部與外部因素共同作用的結果。內部因素方面，以色列的領土擴張政策和巴勒斯坦內部的分裂是關鍵。自1948年以來，以色列通過軍事手段不斷蠶食巴勒斯坦土地，並在近年來將軍事行動擴展至黎巴嫩、敘利亞甚至也門。與此同時，巴勒斯坦各派系長期未能團結，“我的巴勒斯坦兄弟們本應早日解決內部分歧，而非拖延至明日”，這種分裂嚴重削弱了他們的談判能力。外部因素則更為複雜。費薩爾親王強調，以色列的建國和擴張離不開西方的支持，這種大國博弈使巴勒斯坦問題淪為代理人衝突的犧牲品。