美國新設移民監獄“鰐魚惡魔島”

7月1日，在美國首都華盛頓白宮，美國總統特朗普在登機前走向記者。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月3日電／據新華社報導，美國總統唐納德·特朗普1日專程踏足佛羅里達州南部一處新設的移民收押中心，為該中心開張“剪彩”，以宣傳其政府對非法移民的“嚴打”政策。



這座建設中的監獄坐落於佛州大沼澤地戴德－科利爾訓練與中轉機場，周圍一片亞熱帶荒野景象，以鰐魚和蟒蛇等爬行動物環伺“聞名”。



美國政府給這座監獄取的非正式名稱是“鰐魚惡魔島”，其“創意”來自加利福尼亞州舊金山附近的“惡魔島”，那裡在上世紀30年代至60年代是以條件極其惡劣、越獄難而“聞名”的重刑犯監獄，後來開發成旅遊景點。特朗普今年5月說，他已指示相關部門將該島重新改造成監獄，以關押“最凶殘”的罪犯，引發輿論嘩然。



警告潛在“越獄者”



特朗普出行前在華盛頓接受媒體記者採訪，被問及這座監獄選址用意是否讓企圖越獄的移民葬身於鰐魚或蟒蛇口腹，特朗普承認：“我猜是這麼個想法。這不是什麼體面活計。”



面對媒體鏡頭，特朗普還就“越獄”話題開起玩笑，說任何越獄者得知道“怎麼從鰐魚身邊逃離”。“別跑直線，得像這麼跑。”他用手比劃著“Z”字形說，“你猜怎麼著，這樣（越獄成功）幾率能高個1%左右。”



與美國國土安全部長克麗絲蒂·諾姆、佛州州長羅恩·德桑蒂斯一起參觀“鰐魚惡魔島”設施後，特朗普對媒體記者表示，他認為監獄選址“很合適”，“因為當我往外看時，覺得這不是我會想去徒步旅行的地方”。



白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特此前一天介紹了這座監獄的構造，強調其選址位於危險野生動物環伺的荒野沼澤地，且衹有一條路通向外界，意在震懾企圖越獄者。據介紹，該設施有5000個床位，用於關押“非法居留的外籍犯罪人員”，可以“高效而低成本”的方式實施特朗普要求大規模驅逐非法移民的政策。