美國20州指控特朗普政府共享醫保數據違法

中評社北京7月3日電／據新華社報導，以加利福尼亞州為首，美國20個州1日集體向加州北區聯邦地區法院提起訴訟，指控特朗普政府衛生與公共服務部向國土安全部提供全民“醫療補助計劃”下的患者個人數據違反法律。



在這份59頁的起訴書中，20個州總檢察長聯名指控說，根據設立“醫療補助計劃”的國會法案和其他相關法律，這一全民醫保體系中的個人數據是保密的，僅在有利於公共健康和某些特定情況下才可共享，但據媒體報導，當下國土安全部已不受限制訪問衛生與公共服務部管理的這些數據，並計劃利用這些數據建立數據庫，用於“大規模驅逐出境”和其他移民執法工作。



原告認為，特朗普政府這種做法違反了一系列法律，法院應禁止衛生與公共服務部將可識別個人身份的醫保數據傳輸給國土安全部或任何其他聯邦機構，並禁止國土安全部使用這些數據展開移民執法。



美國的“醫療補助計劃”建立於1965年，是一項主要針對低收入群體和特定服務不足人群（包括兒童、孕婦、殘疾人和老年人）的全民醫保體系，截至2025年1月覆蓋了全美7840萬人。該計劃允許各州制定自己的資格標準和承保範圍，因此相當一部分州使用自有資金擴大服務對象且不將申請人的移民身份狀況作為基本參保門檻。



加州總檢察長辦公室1日表示，特朗普政府共享數據，顛覆長期以來全民醫保體系中的隱私保護原則，在移民社區製造了一種恐懼文化，使很多沒有入籍的居民及其家人生病後不去醫院接受緊急處置，從而可能導致嚴重健康後果，甚至死亡。



