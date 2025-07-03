突尼斯漢學家向阿拉伯讀者講述精彩中國故事

中評社北京7月3日電／據人民日報報導，突尼斯漢學家、翻譯家、出版人芙蓉表示“樂意向阿拉伯讀者講述精彩中國故事。”



“我與中國緣分頗深。”提起中國，第十八屆中華圖書特殊貢獻獎獲獎者，突尼斯漢學家、翻譯家、出版人芙蓉臉上洋溢著自豪，“高中畢業後，我就在父親的鼓勵與期盼下選擇學習中文。父親當時很有眼光，他十分看好中國的未來發展。我聽從父親的建議，1999年起正式學習中文。”



此後，芙蓉越來越喜歡中國文化。“我試圖跨過語言的鴻溝，揭開中國這一古老國度的神秘面紗，感知其悠久燦爛的文明。”芙蓉在埃及獲得第一個博士學位後便來到中國，在北京語言大學獲得了第二個博士學位。在中國，她和朋友們結下深厚的友誼，度過了難忘的6年時光。



2014年，芙蓉離開北京回國生活。她在突尼斯迦太基大學擔任中文老師，為學生們講述中國的歷史文化、風土人情。



“我發現突尼斯國內的書店很少出售有關中國的圖書。通過與讀者交流，我瞭解到，他們其實對中國圖書很感興趣，但囿於語言障礙等，關於中國的圖書市場沒有成長起來。”芙蓉說，“我感覺自己中文還不錯，於是萌生了一個想法：通過自己的行動在突尼斯推廣中國圖書並傳播中國文化。”



2016年，芙蓉與丈夫共同創辦了突尼斯東方知識出版社，主要致力於翻譯出版中國圖書，向突尼斯及其他阿拉伯國家的讀者講述精彩的中國故事。



“在9年時間裡，我們引進並翻譯出版了80多種中國圖書，涉及經濟、政治、文化、歷史、社會等內容。這些譯作中，《鄭和與非洲》《中國道路與中國道理》《故宮史話》《破解中國經濟十大難題》等書籍為人熟知。我們還在阿拉伯國家的各種國際書展上展出多種優秀作品，深受當地讀者歡迎。”芙蓉微笑著說。