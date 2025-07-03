證監會：促進要素向最有潛力的領域高效集聚

中評社北京7月3日電／據新華社報導，近日，中國證監會黨委召開擴大會議，深入學習習近平同志在福建工作期間的金融論述與實踐啟示，研究部署資本市場貫徹落實具體舉措。證監會黨委書記、主席吳清主持會議並講話。會議強調，持續優化股債融資、併購重組等資本市場機制安排，促進要素向最有潛力的領域高效集聚，更好支持科技創新和產業創新融合發展。



會議強調，證監會系統要深入學習習近平同志在閩金融論述與實踐啟示，與學習習近平總書記關於金融工作重要論述以及關於資本市場一系列重要指示批示精神更好結合起來，深刻領悟貫穿其中的立場觀點方法，深入踐行“馬上就辦、真抓實幹”的作風，不折不扣抓好貫徹落實。



一要統籌“兩個結合”。深刻把握馬克思主義金融理論的中國化實踐，借鑒全球經驗，立足國情市情，牢記“國之大者”，更好推動資本市場理論創新、實踐創新、制度創新，毫不動搖走好中國特色金融發展之路。



二要統籌政治性與專業性。堅持旗幟鮮明講政治，堅決維護黨中央集中統一領導，把黨的領導貫穿到資本市場改革發展穩定全過程、各方面。牢牢把握資本市場監管工作的政治性、人民性，堅持以專業性為支撐和載體，持續錘煉過硬專業本領，更好推進防風險、強監管、促高質量發展各項工作。



三要統籌效率與公平。持續優化股債融資、併購重組等資本市場機制安排，促進要素向最有潛力的領域高效集聚，更好支持科技創新和產業創新融合發展。牢記我國資本市場中小投資者眾多的最大市情，不斷完善投資者保護制度體系，堅決維護市場“三公”。