【
大
中
小
】 【
打 印
】
韓國國會通過對金民錫的總理任命
http://www.CRNTT.com
2025-07-03 16:30:56
中評社北京7月3日電／據新華社報導，韓國國會3日通過對金民錫的總理任命。
當天，韓國國會召開全體會議，對金民錫的總理提名案進行表決，並以173票贊成、3票反對、3票無效的結果通過。最大在野黨國民力量黨的國會議員拒絕參加投票。
上月初，韓國總統李在明提名共同民主黨最高委員會委員金民錫為國務總理。他表示，金民錫是能夠引領國民克服危機和恢復民生經濟的合適人選。
金民錫要正式就任總理，還需韓國總統正式任命。
金民錫1964年出生於首爾，四次當選國會議員，曾任共同民主黨政策委員長等職。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
韓國檢察總長請辭
(2025-07-01 17:41:45)
韓國總統提名新政府多名長官人選
(2025-06-24 10:22:39)
韓國總統邀請朝野兩黨領導人到官邸共進午餐
(2025-06-22 17:13:56)
民調：李在明執政首周支持率為58.6%
(2025-06-17 11:18:12)
李在明政府一高官因涉爭議辭職
(2025-06-14 16:28:19)
李在明：將努力盡快恢復韓朝對話渠道
(2025-06-13 11:09:28)
李在明：韓將停不必要敵對行為 重啟與朝對話
(2025-06-12 18:02:04)
洪耀南：李在明將在中美之間搞曖昧
(2025-06-12 00:35:43)
在職總統不受司法起訴 李在明涉地產開發案
(2025-06-10 16:49:08)
李在明主持會議 審議通過調查尹錫悅夫婦
(2025-06-10 13:26:30)