韓國國會通過對金民錫的總理任命

中評社北京7月3日電／據新華社報導，韓國國會3日通過對金民錫的總理任命。



當天，韓國國會召開全體會議，對金民錫的總理提名案進行表決，並以173票贊成、3票反對、3票無效的結果通過。最大在野黨國民力量黨的國會議員拒絕參加投票。



上月初，韓國總統李在明提名共同民主黨最高委員會委員金民錫為國務總理。他表示，金民錫是能夠引領國民克服危機和恢復民生經濟的合適人選。



金民錫要正式就任總理，還需韓國總統正式任命。



金民錫1964年出生於首爾，四次當選國會議員，曾任共同民主黨政策委員長等職。