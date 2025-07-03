美法官裁決特朗普禁止移民申請庇護政令違法

中評社北京7月3日電／據新華社報導，美國哥倫比亞特區地區法院法官2日作出裁決，特朗普1月20日發布的旨在阻止越境移民在美尋求庇護或申請暫緩遣返的行政令違法。該裁決適用範圍是全國。



聯邦法官蘭道夫·D·莫斯在一份長達182頁的裁決書中寫道，特朗普的行政令將美國墨西哥邊境越境人數增加稱為“入侵”，並以此為由停止在南部邊境實施人道主義篩查，導致入境者無法申請庇護或暫緩遣返，目的是繞過國會通過美國《移民和國籍法》建立的保護措施，試圖創建一個“替代性的移民系統”，它與法律文本中保證任何在美國領土上的人都有機會尋求庇護的內容“從根本上不相容”。



莫斯特意在裁決書中闡明，儘管美最高法院6月27日裁定，聯邦地方法院無權發布全國範圍的禁止令，但基於本案為集體訴訟，他的裁決影響範圍覆蓋所有受相關行政令影響的尋求庇護者，因此符合最高法院指令。



今年2月，美國公民自由聯盟代表多個移民權益保護團體和13名尋求庇護者，對特朗普的行政令提起訴訟，要求法院阻止該行政令生效，稱其“既非法又史無前例”。



莫斯2日的裁決將延後14天開始實施，以便給特朗普政府留出上訴時間。如無上訴，政府必須在裁決生效後恢復受理所有庇護申請。



裁決書還駁斥了特朗普政府的辯詞，即該行政令出台是因為美墨邊境地區遭到“入侵”，故該行政令不受司法審查。莫斯指出，美國憲法賦予國會而非白宮發動戰爭的權力。



美國媒體認為，2日的裁決是對特朗普打擊非法移民政策的沉重一擊。裁決發出後，白宮立即作出回應，抨擊其規避了最高法院上周裁決的初衷，並表示即刻上訴。