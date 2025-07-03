日本參議院選舉公告發布，選戰正式開始

中評社北京7月3日電／據新華社報導，日本第27屆參議院選舉3日發布公告，候選人報名受理自當日8時30分啟動。為期17天的競選活動就此拉開序幕，投票日定在本月20日。



本次選舉將圍繞125個議席展開角逐，其中包括例行改選的124席，以及因東京選區議席空缺而進行的1席補選。預計包括朝野政黨、無黨派人士在內的參選人數超過520人。



自民黨與公明黨組成的執政聯盟在去年10月的眾議院選舉中失去過半數優勢，成為少數執政黨。此次參議院選舉也被廣泛視為對其施政表現的檢驗。



日本首相、自民黨總裁石破茂在選戰啟動前表示，執政聯盟此次將以確保在參議院議席過半為目標。目前兩黨在參議院非改選議席中合計擁有75席，這意味著其需要在本輪選舉中再贏得50席，方可維持在參議院的過半數議席。



多家日本媒體指出，物價上漲問題將是此次選戰的最大焦點。各黨紛紛提出發放補貼、下調或取消消費稅、抑制大米價格上漲等民生對策，爭取選民支持。同時，政府在穩定糧價方面的應對措施，以及與美國就關稅問題的談判進展，也成為選民關注的重要議題。



日本參議院設有248個議席，議員任期六年，每三年改選一半議席。參議院是常設機構，承擔立法審議和對政府監督等職責。