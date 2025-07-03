中歐舉行第十三輪高級別戰略對話

中評社北京7月3日電／據外交部網站消息，當地時間2025年7月2日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在布魯塞爾同歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯舉行第十三輪中歐高級別戰略對話。



王毅說，今年是中歐建交50周年，也是聯合國成立80周年，即將舉行的新一次中歐領導人會晤備受矚目。50年來，中歐關係歷經風風雨雨，邁過溝溝坎坎，衹有全面回顧走過的路，才能正確把握前行方向。中歐關係發展歷程表明，雙方關係的定位是夥伴而不是對手，合作是主基調和壓艙石，雙方應在這一框架下通過溝通妥處分歧。中歐不存在根本利害衝突，有著廣泛共同利益。雙方都支持多邊主義和開放合作，都支持聯合國核心地位和國際關係民主化，都堅持通過對話和平解決爭端。面對國際局勢不確定、不穩定性上升，中歐作為兩大力量和兩大經濟體，應加強交往、深化瞭解、增進互信、推進合作，共同維護戰後國際秩序，為世界提供稀缺的確定性。中方願同歐方推動新一次中歐領導人會晤取得積極成果，為中歐關係未來發展指明方向。



王毅表示，中國外交秉持中華文明的和諧基因，倡導和平、包容、合作。在和平與安全問題上，中國是當今世界紀錄最好的大國。中國不是美國，不應用美國走過的道路鏡像中國。中歐歷史文化、價值觀不同，不能因為有差異就視為對手，不能由於出現分歧就尋求對抗。當前歐洲面臨各種挑戰，但過去、現在、未來都不是來自中國。雙方應相互尊重、相互借鑒，共同發展、共同進步，為人類文明做出中歐新的貢獻。希望歐方真正樹立客觀理性對華認知，奉行更加積極務實對華政策。