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新疆維吾爾自治區黨委主要負責同志職務調整
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2025-07-03 16:52:12
中評社北京7月3日電／據新華社報導，日前，中共中央決定：馬興瑞同志不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員職務，另有任用；陳小江同志任新疆維吾爾自治區黨委委員、常委、書記。
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