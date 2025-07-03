】 【打 印】 
新疆維吾爾自治區黨委主要負責同志職務調整
http://www.CRNTT.com   2025-07-03 16:52:12


　　中評社北京7月3日電／據新華社報導，日前，中共中央決定：馬興瑞同志不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員職務，另有任用；陳小江同志任新疆維吾爾自治區黨委委員、常委、書記。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：