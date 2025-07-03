2025年全球數字經濟大會在京開幕

7月2日，2025年全球數字經濟大會開幕式現場。(圖片來源：新華社） 中評社北京7月3日電／據新華社報導，2025全球數字經濟大會2日在京開幕。本屆大會以“建設數字友好城市”為主題，吸引了上千名與會者參加，包括全球50多個國家及重要國際組織的300餘位國際嘉賓。



大會開幕式上，北京攜手來自歐洲、北美、亞太、中東及拉美等地區的40餘個夥伴城市，共同發起成立全球數字經濟城市聯盟。該聯盟旨在聚焦數字基礎設施建設、跨境數據治理、人工智能倫理、智慧城市應用等關鍵議題，深化城市集群協同發展、產業生態共建、數字治理創新等實踐。聯盟的成立標誌著數字經濟合作從雙邊互動邁向多邊協同，從項目推進升級為機制化運作。



從2023全球數字經濟大會首次提出“數字經濟夥伴城市”合作倡議，到2024年北京市聯合首批成員啟動“六項行動計劃”，再到今年在聯合國訓練研究所、國際電信聯盟、聯合國國際貿易中心等國際組織的支持下，發起成立全球數字經濟城市聯盟，一系列重要進展彰顯北京持續探索數字經濟發展理念和創新路徑的實踐精神。



據悉，2025全球數字經濟大會經國務院批准，由北京市人民政府、國家互聯網信息辦公室、國家數據局、新華通訊社、聯合國開發計劃署主辦。大會設置“1＋6＋N”框架，即1場開幕式、6場主論壇、多場專題論壇及特色活動。