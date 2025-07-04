港立法會選舉活動建議指引公眾諮詢今起展開

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月4日電（記者 盧哲）香港特區新一屆立法會選舉將在今年12月7日舉行。選舉管理委員會（選管會）3日舉行記者會，公布就立法會選舉活動建議指引作公眾諮詢，諮詢為期三十日，至八月一日止。



二○二五年立法會換屆選舉將於十二月七日舉行。每次立法會換屆選舉前，選管會都會檢討及更新選舉活動指引。選管會主席陸啟康法官在記者會說：“制定選舉活動指引的目的，是要透過簡單語言，解釋現行選舉法例條文，以提醒候選人及其他相關人士選舉法例的規定和要求，並就法例未有涵蓋而與選舉有關的活動，以公平及平等的原則，訂立行為守則。”



建議指引是以現行的立法會選舉活動指引（二○二一年十月版本）為基礎作出適當的修訂。修訂主要分為四類：一，反映已修訂的選舉法例，例如若在立法會功能界別選舉採用電子點票時的程序；二，反映最新的選舉安排及便利措施，例如選民可登入網上系統查閱其獲編配投票站等資訊、候選人可採用電子方式提交選舉表格等；三，進一步闡述指引的內容，讓候選人及其他相關人士更易於掌握須留意的地方；四，與其他選舉活動指引看齊而作出的修訂。



陸啟康表示，建議指引作出了25項主要修改，他舉例指，因應特區政府今年5月修訂《選管會（選舉程序）（立法會）規例》，以及去年通過《維護國家安全條例》，需要更新指引，當中包括加入如果任何人已經被裁定犯了任何危害國家安全的罪行，將會喪失立法會選舉中獲提名為候選人和當選為議員的資格。