周溯源話家常談解決台灣問題六維度

多維度觀察兩岸關係。新華社圖片。 中評社香港8月10日電/中國社會科學院中國歷史研究院近代史研究所研究員周溯源在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《台海話家常——解決台灣問題的六個維度》。作者認為，台灣問題成為當今中國問題的樞紐，也是兩岸同胞思慮的焦點。如何解決這個糾結，作者以話家常的方式，從六個維度進行了分析，指出台海自古是一家、中國共產黨和中國人民統一祖國的信念堅定不移、兩岸統一的趨勢不可逆轉、兩岸同胞渴盼和平統一的願景難以漠視、台灣政要應該為和平統一盡責、不能忘記歷史給今人的寶貴啟示。客觀分析了“台獨”沒有出路，“和平統一、一國兩制”是唯一正確的選擇。為了實現民族復興，為了兩岸同胞的福祉，切切不可錯過和平統一的良機。文章內容如下：



台海風雲，波譎雲詭。提起台海，話題沉重。台灣問題成為當今中國問題的樞紐。萬千矛盾，發端於此；何去何從，落腳於斯；百般纏繞，鬱結於心。如何跳出“才下眉頭，卻上心頭” 的糾結？〔1〕請恕吾輩家常一敘。



中華人民共和國成立已近76載，然台灣問題至今未決。兩岸能否統一？如何統一？何時統一？諸君見仁見智，各有所依。期盼兩岸相向而行，同胞之間達成共識。