中評月刊：智能化時代台海解決方案

中評社香港7月17日電/上海台灣研究所所長、《台海研究》主編倪永傑研究員在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《智統台灣：智能化時代台海解決方案》，作者認為：本文提出 “智統台灣”主張，其核心觀點如下：以最低代價、最快時間、最高質量、最文明方式實現國家完全統一，譜喜劇，避悲劇，成就民族復興。演練“智合”“智戰”“智鬥”三大路徑。推動“智合”，培育兩岸融合發展的“智合能”。實施“智戰”，構建反分裂反干涉“智威懾”。開展“智鬥”，編織鬥智鬥勇的統一“智勝網”。“智統台灣”的能量變化、演進態勢可以用“智統＝智合能×智威懾×智勝網”的方程式來表達。本文採取定量分析方法，收集整理5項“智合能”指標數據、5項“智威懾”指標數據及7項“智勝網”指標數據共17項數據指標，建立智統台灣的能量模型體系，三者相互加乘、辯證倍增，智統能級越高，實現智統的可能性越高，反之亦然。文章內容如下：



一、引言：“智統”由來



當今世界處於百年未有之大變局，此屬世界之變、歷史之變、時代之變，也是科技之變、潮流之變、方法之變。台海局勢處於驚天大變局，大陸宜應時而變，應勢而動；以變應變、以智應變；塑造統一預期和動能，經略台海；抓住歷史性窗口，點燃“智統”暢想，實現“智統台灣”。



民進黨2016年重新上台執政後，否認一中原則，拒絕“九二共識”，徹底毀損兩岸關係的政治基礎，違背以“中華民國憲法”、《兩岸人民關係條例》及相關法律處理兩岸事務的“承諾”，實施“抗中保台”“脫鈎斷流”“脫中入北”“親美媚日”的強對抗政策，緊跟、配合美國的印太戰略，甘做美國反華勢力的棋子。新冠疫情更使兩岸關係急轉直下，加重了兩岸經貿、人文、社會的脫鈎斷流。美國基於自身的戰略利益，實施“印太戰略”，無底線、無節制打“台灣牌”，全方位、全政府、全要素、全聯盟圍堵中國。導致台海局勢風高浪急、複雜嚴峻，國家統一面臨不可預期的重大阻礙，中華民族復興遭遇前所未有的風險挑戰。