中評月刊：營造有利統一的外部環境

中評社香港8月17日電/華東師範大學台灣研究院常務副院長、俄羅斯研究中心暨周邊合作與發展協同創新中心研究員、博士生導師閻德學在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《營造國家統一外部環境的歷史借鑒與哲學思考》。作者認為：縱觀世界歷史，國家統一始終是民族繁榮和文明進步的關鍵標誌。掌握主動權，構建有利於國家統一的外部環境，是實現國家統一的核心要素。這不僅關係到國家安全和民族福祉，更需要基於深刻的歷史洞察和哲學思考去積極塑造。在新時代解決台灣問題的總體方略中，中國政府堅決反對和遏制外部勢力的干涉，並將不承諾放棄使用武力作為一道底線。同時，深入研究近現代世界史上國家崛起與受霸權國遏制的國家統一案例，並將中國的“大一統”“無為無不治”等實踐哲學融入當前全球治理的實踐中，主動塑造一個有利於國家統一的、具有穩定性和可預期的外部環境，這應成為中國特色大國外交的使命。文章內容如下：



當前的國際秩序愈發走向不穩定、不確定的失序狀態。特朗普2.0政府為應對俄烏戰爭、巴以衝突等全球焦點問題，正在摒棄“自由國際秩序”的理念，構建“弱肉強食”的叢林世界，且不惜以犧牲小國利益為代價，與其他強權一起重塑國際秩序。①這種美式帝國霸權的回歸無疑對中國國家統一的外部環境產生深刻影響。為此，必須堅決反對和遏制外部勢力的干涉，鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局。②



一、近現代史上國家崛起與統一的案例分析



縱觀近現代世界歷史，國家統一始終是構建現代國家的戰略基礎。一旦主權疆域實現了實質性的整合，統一後的國家往往能在多方面取得飛躍性的進展，並在世界權力格局中占據關鍵地位。回顧近現代國際格局的演變，哈布斯堡王朝時期的西班牙、黃金時代的尼德蘭聯邦、日不落帝國時期的英國、南北戰爭後的美利堅合眾國、鐵血政策下的德意志第二帝國以及蘇維埃社會主義共和國聯盟的統一歷程，都是這一歷史規律的有力證明。