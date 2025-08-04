中評月刊：試析台灣當局的對美游說

中評社香港8月4日電/上海國際問題研究院研究員、廈門大學台港澳研究中心研究員、復旦大學統戰研究基地研究員張建與上海國際問題研究院研究生白子奇在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《試析近年來台灣當局的對美游說》。作者認為，台灣當局對美游說活動深刻影響著美國的台海政策。賴清德上台後，台灣當局面臨著巨大的游說壓力，一方面美國不信任賴清德處理好兩岸關係的能力，另一方面，台灣當局在特朗普重返白宮、堅持“美國優先”的大旗下充滿著戰略焦慮。面對“疑賴論”和“疑美論”的游說環境，台灣民進黨當局進一步加強了對美游說活動，以期望影響美國對台政策以獲得美國對民進黨當局的支持。通過美國支持台灣加入聯合國、美國國會紀念“與台灣關係法”“立法”45周年以及台灣當局介入美國大選炒作台灣問題三個代表性案例，可以看出賴清德當局對美游說體現為官方民間相互配合的游說網絡、依靠相關重要代理人進行游說、建構危機敘事增強游說效果的特徵。在特朗普2.0時代，需要客觀分析台灣當局對美游說的影響空間，特別關注台灣當局游說策略與手段的更新。文章內容如下：



一、問題的提出



2024年5月20日，賴清德正式就任台灣地區領導人。賴清德就任以來，大力推動對美游說以影響美國對台政策，以實現“倚美謀獨”的目的。因此，梳理賴清德就任以來的對美游說行為，對於把握台灣當局對美政策走向具有重要的現實意義。