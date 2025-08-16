中評月刊：兩岸融合發展的浙江實踐

中評社香港8月16日電/浙江中華文化學院講師李文藝與浙江大學經濟學院博士生導師肖文教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《深化兩岸融合發展的浙江實踐與願景》。作者認為：融合發展是推動兩岸關係和平發展的重要實踐路徑。從兩岸各領域融合到促進同胞心靈契合，融合發展的目標是增進同胞認同。浙江高質量發展建設共同富裕示範區，打造省域現代化先行示範區，浙台兩地有較強互補性，浙江的發展和治理效能對台灣同胞具有吸引力。浙江發揮優勢，在促進兩岸和平發展、融合發展的實踐中積纍了經驗。通過循跡溯源和浙江實踐的多個案例，為進一步增進同胞文化認同、國家認同、中華民族認同，提供可借鑒、可參考的方案，打造融合發展的浙江樣本。文章內容如下：



中國共產黨的二十大報告指出：“深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。”融合發展是推進國家完全統一的重要實踐途徑，團結台灣同胞，爭取台灣民心，是統一的根本動力。2024年10月，習近平總書記強調指出：“促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同。”①融合發展是增進同胞認同的重要基礎，增進同胞認同是融合發展的基本目標。深化融合發展，增進同胞認同的浙江實踐案例研究，通過循跡溯源，總結探究在融合中提升認同，跨越認同障礙，在實踐中促進心靈契合。



一、“融合”促“認同”浙江實踐的邏輯進路



習近平總書記在浙江工作期間，立足於浙江實際，在對台工作中探索以融合發展之路推進兩岸關係和平發展，牢牢把握在交流交往中增進同胞親情的出發點和反“獨”促統的落腳點，為新時代解決台灣問題的總體方略奠定了重要的實踐基礎。深化融合發展到增進同胞認同遵循“利益聯結—情感共鳴—價值共識”的螺旋上升機制。②其邏輯進路呈現動態線性成長規律，同時也涵蓋兩岸交流的各領域、各方面。從經濟融合的基礎到歷史文化的底色、制度創新保障和治理體系優化，指向民族復興和國家統一。