中評月刊：論當前中國宏觀經濟形勢

中評社香港8月24日電/中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長、中國社會科學院國家全球戰略智庫研究員張明與中央財經大學中國金融發展研究院學生何加寧在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《當前中國的宏觀經濟形勢與政策應對建議》。作者認為，2025年一季度中國經濟取得了開門紅，4、5月份的數據依然頗多亮點，但也存在一些隱憂。2025年5月初，中國政府開始實施穩市場穩預期的一攬子金融政策，內容相當豐富，強度相當給力。但隨著貿易摩擦可能導致出口增速與貿易順差逐漸下滑，如何更加有效地擴大國內需求，尤其是如何更加立竿見影地提振消費，就變得越來越重要。從目前來看，在2025年下半年，中國政府很可能會加大宏觀政策的擴張力度以應對國內外宏觀形勢變化，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。文章內容如下：



當前的中國宏觀經濟形勢



在2025年第一季度，中國經濟取得了開門紅。該季度GDP同比增速達到5.4%、環比增長1.2%；社會消費品零售總額同比增長4.6%，比去年全年加快1.1個百分點；固定資產投資同比增長4.2%，比去年全年加快1.0個百分點；出口同比增速6.9%，繼續保持較快增長。經濟開門紅為確保今年中國順利實現經濟增長目標奠定了良好基礎。



不過，今年4、5月以來，中國宏觀經濟增長依然存在一些隱憂。其一，物價低增長壓力依然存在。截至2025年5月，中國CPI（居民消費價格指數）同比增速已經連續4個月為負，PPI（生產者價格指數）同比增速已經連續32個月為負。2025年5月，中國PPI同比增速為-3.3%，這是自2023年8月以來的新低。物價低增長意味著中國當前經濟增速依然明顯低於潛在增速，存在負面產出缺口。