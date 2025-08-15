中評月刊：建設周邊供應鏈共同體基礎與前景

中評社香港8月15日電／武漢大學中國邊界與海洋研究院講師、武漢大學歷史學院博士後萬佳在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《中國與周邊國家建設供應鏈共同體的基礎及前景》，作者認為：周邊供應鏈共同體是周邊命運共同體建設的重要組成部分，隨著周邊各國深度參與“一帶一路”倡議，已經形成了緊密聯結的供應鏈體系。中國與周邊不同的國家或地區分別建立了供應鏈合作的具體機制，各有重點合作領域。在明晰合作現狀的基礎上，從中美大博弈、國內產業升級以及周邊命運共同體三大因素揭示中國與周邊國家供應鏈共同體發展的動力。中國建設周邊供應共同體亦面臨著美國發起多鏈並行、日韓加速供應鏈“去風險化”以及印度藉勢抑華等多重挑戰。長遠來看，推動周邊供應鏈共同體建设，起著增加合作存量、加深利益聯結的關鍵作用。可以期待，在周邊命運共同體建設的總體框架之下，供應鏈共同體將是其中最大的一抹亮色。文章內容如下：



近年來，中國與老撾、柬埔寨、緬甸、印度尼西亞、泰國、馬來西亞、越南等東南亞國家，土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、蒙古國等中東亞國家，以及巴基斯坦等南亞國家均達成了建設命運共同體的共識。中國與周邊國家間互利共生的經貿關係、貫穿上中下游的供應鏈體系成為了周邊命運共同體的重要支撐。而美國發起“關稅戰”、大力推進“印太經濟框架”，企圖推進“去中國化”的供應鏈新體系，其中首當其衝的就是中國周邊國家。因此，明晰新形勢下中國與周邊國家供應鏈建設的合作、歸納其發展動因，研判中國與周邊國家建設供應鏈共同體的挑戰與前景，進而為中國引領區域合作機制、打造覆蓋面更廣的互聯互通網絡提供參考。