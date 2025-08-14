中評論壇：三個80周年與台灣問題

與會者合影 中評社香港8月14日電／中評智庫基金會、中國人民大學兩岸關係研究中心不久前在中評社北京總部會議室共同舉辦座談會，邀請北京大學台灣研究院院長李義虎教授、全國台灣研究會原執行副會長王升、清華大學台灣研究院院長巫永平教授、廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍、北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺與會。座談會由中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津教授主持。與會者圍繞抗日戰爭勝利80周年、聯合國成立80周年和台灣光復80周年這個重要的歷史節點與台灣問題的關聯，各自給出了精辟的見解。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號以《三個80周年紀念與台灣問題》為題，詳細刊登了與會者的發言，文章內容如下：



王英津：開場白



各位專家下午好！很高興能邀請到大家來參加由中評社和中國人民大學兩岸關係研究中心共同主辦的思想者論壇。今年正值中國人民抗日戰爭勝利80周年、聯合國成立80周年和台灣光復80周年。值此重要歷史節點，中國評論通訊社和中國人民大學兩岸關係研究中心共同舉辦新一期“思想者論壇：三個80周年紀念與台灣問題”。



之所以選擇這一主題，是因為紀念三個80周年對於弘揚正確的二戰史觀和抗戰史觀、維護二戰後國際秩序，具有重要的歷史意義和現實意義。台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。《開羅宣言》《波茨坦公告》等一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權，其歷史和法理事實不容置疑，聯合國大會第2758號決議的權威性不容挑戰。所以，我們一方面要紀念抗戰勝利80周年，另一方面要澄清片面誇大國民黨正面抗戰效果、否定中國共產黨在抗戰中的中流砥柱作用及重大歷史貢獻的錯誤論調；一方面紀念聯合國成立80周年，另一方面澄清種種歪曲聯大第2758號決議的錯誤論調；一方面紀念台灣光復80周年，另一方面澄清“台獨”分裂勢力歪曲歷史、切割主權的錯誤論調。下面請大家自由發言。