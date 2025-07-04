中評關注：多國學者共議亞太合作與安全

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社北京7月4日電（記者 海涵）第十三屆世界和平論壇7月3日下午舉行“亞太合作與安全”小組討論，來自中、韓、澳、印尼四個國家的學者圍繞主題分享觀點，他們普遍表示，和平彌足珍貴，國家之間要通過談話減少誤判，一道找到合作共贏之路。



韓國延世大學傑出教授文正仁表示，亞太地區的和平來自許多因素，首先是中美自1972年以來關係的緩和，這是亞太地區最重要的和平因素；其次是各國之間經濟的融合，亞洲“四小龍”崛起，各國都實行出口導向的貿易政策；三是，各方之間在政治上建立信任措施，比如亞太經合組織、東亞峰會、中日韓合作機制都推動了和平與政治互信；四是，社會文化的因素，冷戰結束後，中日韓之間社會文化交往、人文交流非常頻繁。他指出，美國提出的“印太思路”就是要包圍和遏制中國，這是逆歷史潮流的。美中競爭會使本地區所有國家都處於艱難境地，比如日韓會很難做出選擇。“我們希望避免這樣的艱難境地，”文正仁說，希望美國和中國能一道找到共贏的解決方案。在經濟領域，我們應該擺脫所謂“脫鈎斷鏈”，這會對全球供應鏈產生很大破壞。相反，我們應該回到區域主義、回到多邊主義。他也強調，不同的文化、文明要找到辦法共存，要相互尊重，這是實現世界和平、繁榮與秩序的根本途徑。



東盟和平與和解研究所執行主任伊·古斯蒂·阿貢·維薩卡·普加表示，全球安全是一個全球公共品，不管是國家還是非國家行為體，都會對全球威脅作出反應以維護安全。普加他別談到東盟在維護全球安全方面的作用，他指出，本地區很多國家都希望把區域合作制度化，希望加強相互信任，減少公開衝突。本地區的國家希望共同應對威脅而擱置爭議，一些經濟體有很大的市場，這一點促進了地區經濟發展和安全。東南亞的和平與穩定、東盟的和平與穩定是由於域內國家遵守“親善友好”原則實現的。東盟的成立本身，就是一個和平取得成功的故事，這不僅加強了本地區的一體化進程，而且統一了各國的想法，使他們能夠更開放地討論關鍵的問題。他強調，們必須將和平與地區的實際相結合，防範新的衝突和風險，建立新的安全機制，解決衝突的根源，不要將衝突讓下一代繼承。我們必須要防止誤判，外交和對話必須要保持，而且要突出，不要把外交看作是軟弱。和平要想取得進展，必須要有耐心。這條路會非常崎嶇，但是只要有耐心就能成功。



國際關係學院院長胡繼平表示，2022年的俄烏衝突，可以說是一次非常大的事件，結束了二戰以來七十多年相對和平的時期，它是劃時代的。這種變化並不是俄烏戰爭偶然的一個事件引發的，即使沒有俄烏衝突，可能也會有其他事件。因為它是二戰以來整個世界國家之間、國家集團之間的矛盾積累的結果，所以可能會由別的事件引發。胡繼平指出，追求絕對安全的思路是錯誤的，維護安全要從眾多矛盾著手。二戰以來積累的眾多矛盾，要通過外交等手段來緩和、消弭，這才是避免衝突的辦法。他表示，在亞洲地區，中、日、韓三國的合作是非常重要的，這三個國家GDP加起來跟美國差不多，團結起來是足以穩定東亞地區的局勢，包括經濟方面的繁榮和安全方面的穩定。當然，我們不是排斥美國，我們也應該跟美國協同起來一起促進這個地區的和平與穩定。



澳大利亞前外長鮑勃·卡爾談到，中國很有自信的行動正在引起其他國家的相互討論和對話。四國集團也許可以發揮對衝的作用，但是並非這幾個國家開會就能夠限制中國的增長。對於中國的崛起，拜登政府提出來的這些措施，不管是四國集團還是《奧庫斯協議》，對於亞洲軍事力量的平衡並沒有產生根本性的改變，而這個平衡的調整正在朝著有利於中國的方向發展。特朗普看起來是願意以同俄羅斯打交道的方式同中國打交道，但很明顯，他的關稅政策很瘋狂，這會適得其反的。儘管還有關稅戰，但特朗普是願意與中國達成交易的。



