學者談東亞局勢　需攜手應對挑戰　

日本駐華使館臨時代辦橫地晃（中評社 葉佳怡攝） 越南國際關係哲學博士範蘭蓉（中評社 葉佳怡攝） 韓國首爾大學趙英男教授（中評社 葉佳怡攝） 東亞經濟合作：機遇與挑戰活動現場主持人楊伯江（中評社 葉佳怡攝） 東亞經濟合作：機遇與挑戰小組討論現場（中評社 葉佳怡攝） 東亞經濟合作：機遇與挑戰小組討論現場（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京7月7日電（實習記者 葉佳怡）7月3日，由清華大學與中國人民外交學會聯合主辦的第十三屆世界和平論壇在京舉行，此次論壇以“共促世界和平與繁榮：共擔、共享、共贏”為主題，五位專家學者就“東亞經濟合作：機遇與挑戰”主題展開小組討論。



關於當前的東亞局勢，現任日本駐華使館首席公使橫地晃認為，全球局勢日趨複雜化，衝突並未減少。在過去50多年，東亞地區持續維繫著穩定、和平、經濟繁榮，亞洲因此被譽為世界增長的中心。針對強化東亞經濟合作的途徑，橫地晃先生從三個層面分析：第一，新冠疫情對全球影響逐步減弱，全球經濟呈現緩慢復甦的態勢；但是，烏克蘭、中東局勢及美中關係不明朗等因素叠加影響，全球經濟仍然面臨不確定性。第二，國際貿易緊張局勢加劇，給世界經濟和多邊自由貿易體系帶來重大衝擊；第三，在社會經濟層面，日本、中國及東盟國家在推進工業化與現代化進程中，均面臨少子老齡化、地方經濟衰退、氣候變化、防災減災等各種挑戰。



談到對未來的展望，橫地晃指出，首先，東亞國家應該充分利用現有的合作網絡，共同構建可持續性的社會經濟體系及更具韌性的供應鏈，努力確保能源與糧食安全。其次，東亞地區需要通過維繫和發展經濟合作框架推動貿易投資自由化。最後，日中韓三國應該推動交流、增進相互理解，攜手應對國際社會各種挑戰。



關於東亞地區的總體形勢，中國前駐日、駐韓大使程永華指出，東亞地區這些年總體上是和平穩定的，增長勢頭良好，區域合作和一體化進程穩步向前。但同時，世界正在經歷大變局，變亂交織，地緣政治中途加劇、冷戰思維回潮、單邊主義、保護主義等承轉反起，現有國際秩序和全球治理體系面臨深層調整。程永華大使表示，在經濟方面，科技革命深入發展，同時也引發技術壁壘、產業脫鈎等新風險，全球化浪潮遭遇逆風，世界進入新的動蕩變革期。



關於東亞國家如何把握歷史大勢、應對時代變局，程永華分享三個要點：首先，世界多極化和國際關係的民主化是不可阻擋的歷史潮流，要堅持正確的方向，共促和平穩定；其次，端正認知，夯實合作基礎，秉持“與鄰為善，以鄰為伴”精神才能為本地區乃至世界的和平與發展注入穩定性和正能量；最後，推動東亞合作既要服務於本地區的發展進步，也有必要匯集更廣泛地區以服務全球利益。＜nextpage＞



在東亞經濟方面，越南外交學院代理院長範蘭蓉指出，在過去20年裡，東亞經濟經歷了非常大的轉型，極大地推動了地區經濟一體化，戰略性地區合作把對話變成實際的行動，使得貿易壁壘下降，幫助我們實現共同的目標。此外，她還強調，東亞地區正經歷著由新興技術、數字化轉型、技術分享和數字互聯互通等所帶來的巨大機遇，這些都可以推動地區一體化。



關於東亞經濟面對的挑戰，範蘭蓉表示，地緣政治衝突會影響供應鏈發展，同時也破壞地區最主要的經濟推動力；此外，人口老齡化是亞洲國家面臨非常大的挑戰。在應對挑戰方面，範蘭蓉分享三個途徑：首先，應該加強區域開放主義；其次，要結合資源推動地區韌性，重視建立起緊急供應鏈；最後，必須確保包容性，未來地區經濟合作必須要包括所有影響增長和發展的各方面因素，利用好人力資源，加強社會凝聚力。



韓國首爾大學教授趙英男表示，中美霸權競爭的加劇，使政府間經濟合作變得更困難了。就拿韓國來說，朝鮮擁有核武器，導致韓國必須加強韓美政治關係。如果中美霸權競爭加劇，美國會強烈要求韓國實行遏制中國的政策，韓國政府將不得不如此，韓中關係會惡化，東亞經濟合作也會碰到各種困難。除此之外，韓國的大部分半導體技術來自美國，即使韓國政府和民眾非常願意和中國展開經濟合作，但是沒有美國的同意，韓國政府或韓國企業不能隨便到中國投資。即使韓國政府和韓國民眾非常願意跟中國經濟合作，但因為各種各樣的原因，他們不能實現這樣的願望。他特別提到，從2024年11月1日起，中國對韓國實行了免簽政策，因而很多韓國人可以來到中國走走看看，並他們改變了過往對中國的看法，“包括我在內的很多韓國學者都高度評價中國的這一免簽政策。”



最後，楊伯江總結四點看法：第一，東亞區域合作取得了重要進展，使各方同等收益；第二，應該推動相關協定、架構安排形成和實現；第三，升級區域合作，完善相關規則，增強區域產供鏈融合，加強產供鏈的韌性，提升東亞地區在全球價值鏈中的地位；第四，東亞地區在推進區域合作過程中，要有效克服政治因素和外來因素干擾。＜nextpage＞＜nextpage＞＜nextpage＞＜nextpage＞＜nextpage＞