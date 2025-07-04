中評現場：2025兩岸青年峰會在京舉行

2025兩岸青年峰會開幕式現場（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京7月3日電（中評社報道組）2025兩岸青年峰會7月3日在北京開幕。此次峰會以“攜手繪青春 奮進新時代”為主題，來自海峽兩岸各界人士和青年代表約700人出席開幕式。中共中央政治局委員、北京市委書記尹力，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，共青團中央書記處書記、全國青聯負責人胡盛，中國國民黨中常委、青工總會總會長鄭任宗出席開幕式並致辭。中國國民黨前主席馬英九發表了視頻致辭。



中共中央政治局委員、北京市委書記尹力在開幕式上表示，習近平總書記高度重視兩岸青年成長成才，對青年肩負國家和民族未來寄予厚望，勉勵兩岸青年為實現中華民族偉大復興中國夢攜手打拼。兩岸青年峰會是台灣與大陸青年交流互鑒的重要平台，不斷為民族復興和祖國統一匯聚新生力量、注入青春活力。長期以來，北京與台灣聯繫密切，交流合作成果豐碩。兩岸同胞是血脈相連的一家人，對民族有共同的責任，對未來有共同的使命。希望大家凝心聚力，加強文創、非遺、影視等人文交流，攜手促進京台交流交往，推動兩岸青年常來常往、深化情誼。把握歷史大勢，勇擔民族大義，增強愛國之心和報國之志，攜手促進祖國統一大業，書寫無愧於歷史、無愧於時代的青春華章。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤表示，習近平總書記十分關心關愛青年成長，強調“青年是國家的希望、民族的未來。兩岸青年好，兩岸未來才會好”。兩岸青年都是民族復興的參與者、推動者、獲益者，要擔負起時代賦予的使命和責任，為實現中華民族偉大復興注入青春活力、貢獻青春力量。兩岸青年要秉持“國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷”的共同信念，堅決反對“台獨”分裂和外來幹涉，堅定守護中華民族共同家園，推進祖國統一。兩岸青年要勇於擔當、攜手打拼，志存高遠、腳踏實地，積極參與到兩岸交流合作、融合發展中來，在中國式現代化的光明前景中彰顯青年擔當。



中國國民黨前主席馬英九視頻致辭表示，青年是兩岸未來的希望，鼓勵更多台灣青年到大陸看看，也歡迎更多大陸青年來台灣走走，兩岸青年互相學習，共同開創中華民族的美好未來。



中國國民黨中常委、青工總會總會長鄭任宗說道，兩岸同胞同根同源、血脈相連，在未來的大趨勢下。兩岸青年更應該加強交流合作，可以在經濟、文化等各領域攜手共進，共同推動兩岸繁榮發展。大陸為我們提供了這麼一個寬廣的舞台，我們也應當抓住任何機遇，努力學習、積極創新，在兩岸交流中實現個人以及社會的雙贏。



共青團中央書記處書記、全國青聯負責人胡盛先生在開幕式上致辭。他表示，青年是國家的希望，民族的未來。兩岸青年應始終堅定對國家的熱愛，對民族的認同。把握歷史大勢，堅守民族大義，共同維護國家統一。傳承中華文化，做中華優秀傳統文化的傳播者，文化交流的參與者。共享中國式現代化發展機遇，找准兩岸合作的契合點，在兩岸融合發展中貢獻青春之力。未來全國青年將一如既往的加強與兩岸社會各界的合作，為海峽兩岸青年的朋友廣泛交往、全面交流、深入交流，搭建更加廣闊的平台。也期待越來越多的兩岸中華青年攜手共同心同行。在民族復興的偉大征程中鑄就多彩人生，創造嶄新輝煌。

