中評專論：特朗普關閉USAID意涵與影響

特朗普政府7月1日宣佈即日起正式關閉運營近64年的美國國際開發署（USAID）。 中評社香港7月4日電（評論員 楊流昌）美國特朗普政府7月1日宣佈，即日起正式關閉運營近64年的美國國際開發署（USAID）。這一決定引發全球關注，背後蘊含著複雜的政治用意和深刻的現實意義，其影響將在國際政治經濟格局中逐漸顯現，也與中國的發展和國際戰略環境息息相關。



從政治層面看，關停USAID是特朗普“美國優先”政策的直接體現。長期以來，USAID打著“消除貧困、抗擊疾病、促進民主”的旗號，在全球120多個國家及地區開展項目，累計支出超7150億美元。然而，其實際運作卻常與政治干預掛鉤。特朗普上台後強調美國核心利益至上，認為USAID未能確保資助項目符合美國利益，除打造“遍佈全球的非政府組織產業綜合體”外，收效甚微，還加劇了受援地區的不穩定和反美情緒。關閉該機構，有助於特朗普政府重塑美國對外權力工具，讓對外援助更直接地服務於“美國優先”戰略。



削弱華盛頓“建制派”在外交政策中的影響力，是特朗普關閉USAID的另一政治目的。USAID作為美國政府內部根基深厚且相對獨立的部門，在實際運作中有時不受國會監督，也不完全聽從總統指令，尤其當總統與機構內部政治傾向不同時，矛盾更為突出。資料顯示，2024年美國大選期間，USAID員工政治捐款大多投向民主黨候選人，這無疑加劇了特朗普對該機構的不信任。對USAID動刀，既順應了共和黨部分民意，也是黨爭的表現及延續，便於特朗普強化對對外援助事務的直接掌控。

