中評現場：全球變局下的上合安全發展新路

本場小組討論由清華大學國際關係學系吳大輝教授主持（中評社 梁夏欣攝） 中評社北京7月5日電（助理記者 梁夏欣）第十三屆世界和平論壇7月3日舉辦“上海合作組織與地區安全”專題小組討論。上海合作組織副秘書長朴揚帆、烏茲別克斯坦總統戰略研究所所長Eldor Aripov、巴基斯坦駐華大使HASHMI、中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所所長孫壯志及白俄羅斯國立大學教授Ruslan Yesin等外交人員和專家學者出席並發表主旨演講。



上合組織副秘書長朴揚帆首先系統闡述組織發展原則與實踐成果。她強調上合組織成立24年來，始終堅守“互信、互利、平等、協商”的上海精神，嚴格遵循其非政治軍事集團定位，主張通過政治外交和平解決爭端，倡導建立公正民主多極的國際新秩序。上合組織組織堅定打擊“三股勢力”，推進禁毒及打擊跨國犯罪合作。她還舉例說明了上合組織當前的安全機制建設。另外，上合組織也對可持續發展以及糧食、能源、生物安全及新技術挑戰給予了高度關注。最後，朴揚帆展望了上合組織未來的發展趨勢，即將迎來成立25周的上合組織以其正確理念、順應大勢和致力人民福祉的宗旨，吸引越來越多的國家以及國際組織關注。



烏茲別克斯坦總統戰略研究所所長Eldor Aripov肯定了上合組織成立近25年來在解決邊境爭端、促進地區合作方面取得的顯著成效，強調其已成長為涵蓋歐亞非、包含安理會常任理事國與G20成員的重要多邊力量。他特別列舉塔什干地區反恐機構的務實成果來印證上合組織的行動效力。面對國際秩序轉型，他建議：上合組織需要修訂基礎文件以增強內部團結、審慎推進擴員、提升秘書處協調力以強化執行力；同時他還呼籲完善反恐機制，以切斷恐怖融資，推動成員國形成阿富汗問題統一立場並建立聯合反恐基地。阿里波夫最後強調，凝聚共識是應對挑戰的關鍵。



巴基斯坦駐華大使HASHMI強調了巴基斯坦對上合組織的積極參與與反恐貢獻。他指出，作為2007年加入的成員國，巴基斯坦始終深度參與該組織框架下的安全合作與聯合行動。大使特別闡述巴基斯坦在反恐領域的獨特作用：過去25年間，巴方打擊超過1萬個恐怖組織小組；尤其在2023年恐怖活動加劇後，迅速發起84項專項清剿行動，成功摧毀主要恐怖網絡並通過情報共享保護多國人員。哈希米還積極分享了巴方的“良政”經驗。大使重申，面對網絡恐怖主義等新威脅，上合組織需通過內部調整與深化合作，持續發揮區域“穩定劑”作用，共同構建和平安全的世界。



中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所所長孫壯志深入剖析了上合組織面臨的系統性挑戰與轉型路徑。他指出，當前上合組織正處於功能定位關鍵期：擴員後議題泛化使其區域一體化使命面臨“平台化”風險。更嚴峻考驗在於多重結構性矛盾的叠加：烏克蘭、巴以等涉及成員國的地區衝突迫使其中立立場承壓；中俄與西方關係緊張、全球治理機制失靈、陣營對抗意識形態蔓延、成員國倡議相互掣肘、歷史敘事政治化等五大結構性矛盾交織。針對上述困境，提出應通過天津峰會凝聚三點突破路徑：全球層面對接成員國重大倡議，提升“全球南方”話語權；創新“小多邊”及項目制合作機制激活務實動能；嚴守“地區事務自主解決”原則抵禦外部干預；依托地方合作與人文交流築牢發展根基。



白俄羅斯國立大學教授Ruslan Yesin闡述了白俄羅斯在參與上合合作的戰略行動。作為2024年新晉正式成員國，白俄正全面落實盧卡申科總統“以一體化促一體化”倡議，並於2025年1月批准《2030年與上合組織發展綱要》，系統規劃通過該平台強化國家安全、拓展國際話語權及可持續發展路徑。代表重點闡述北極領域突破性合作：聯合俄羅斯與中國建立三方機制，共同開發北極航線以降低貿易依賴並實現多領域共贏。近期明斯克會議確認上合組織在北極開發中的核心作用，白方推進“友誼與夥伴聯盟橋梁”物流走廊計劃，擬組織中俄白聯合科考落實研究。目前三國已在白俄羅斯國立大學共建“冰原與絲路之間”跨國實驗室，構建從俄西部延伸至中國東北的科研網絡，聚焦北極安全協作及反恐、禁毒、網絡威脅聯防聯控。

