“青·承”分論壇：兩岸青年共“藥”未來

“青·承”分論壇現場（中評社 周亞攝） 中評社北京7月5日電（實習記者 周亞）2025兩岸青年峰會3日在京開幕，海峽兩岸各界人士和青年代表700餘人出席開幕式。其中，“青・承”分論壇聚焦中醫藥文化傳承與創新，匯聚了眾多兩岸青年學子、中醫藥界專家等各界人士。北京中醫藥大學黨委副書記張繼旺、台灣中國醫藥大學教授林昭庚、北京中醫藥大學院士王琦等嘉賓出席分論壇並致辭。