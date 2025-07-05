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“青·承”分論壇：兩岸青年共“藥”未來
http://www.CRNTT.com   2025-07-05 01:08:09


“青·承”分論壇現場（中評社　周亞攝）
　　中評社北京7月5日電（實習記者　周亞）2025兩岸青年峰會3日在京開幕，海峽兩岸各界人士和青年代表700餘人出席開幕式。其中，“青・承”分論壇聚焦中醫藥文化傳承與創新，匯聚了眾多兩岸青年學子、中醫藥界專家等各界人士。北京中醫藥大學黨委副書記張繼旺、台灣中國醫藥大學教授林昭庚、北京中醫藥大學院士王琦等嘉賓出席分論壇並致辭。 


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