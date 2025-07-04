美政經不穩　提防美元暴跌風暴

“大而美”減稅法案可能會引發更嚴重的財赤債務問題，從而推冧美國金融霸權地位，導致美元資產恐慌性拋售。（大公報） 中評社香港7月4日電／美國政經形勢不穩，特朗普表明考慮驅逐富商馬斯克出境，加上“大而美”減稅法案將令未來十年財政赤字再擴大近3.3萬億美元，令美國陷入政治內鬥加劇、債務爆煲風險急升的困境之中，隨時掀起美元無序暴跌大風暴。



大公報報導，今年上半年，美元匯價由頭跌到尾，反映美元兌主要貨幣的美匯指數由年初接近110的高位拾級而下，在上半年最後一個交易日險守97關，處於逾三年低位，今年以來累積跌幅達到10.8%，如此慘烈半年跌幅更是半個世紀所未曾見。由於美國經濟基本面脆弱，首季國內生產總值（GDP）收縮向下修訂至負0.5%，財赤債務更是持續失控膨脹，公共債務約37萬億美元，加上全球對美元信任度大跌，目前美元資產正遭到各國央行、退休基金等長線資金大手減持，美元匯價跌勢恐怕才剛剛開始，下半年將面臨更猛烈拋售。



美匯半年貶10% 半世紀最急



美國金融霸主地位高危，美元匯價半年跌幅超過10%是1973年以來最大的！上世紀七十年代美元取代黃金地位，形成美元本位制度的貨幣體系，似乎逐步被撼動，全球對美元信心潰散的情況比市場預期的嚴重得多。事實上，特朗普上台之後，向全球實施所謂對等關稅，並推進“大而美”減稅法案，無可避免對美元的主導全球地位造成加速衰落。



“大而美”減稅法案加速美債爆煲



目前市場十分關注美國聯儲局主席鮑威爾能否頂住壓力，特朗普多番批評美聯儲，認為聯邦基金利率應該降到1厘至2厘，即比現時大幅降息3厘。若然如是，失去高息支持的美元匯價，跌勢更加猛烈，美股及美債進一步受壓。



美元、美股、美債危機四伏，除了向美聯儲施壓減息之外，特朗普政府正全力推動“大而美”減稅法案，以提振經濟，但此舉將引發更嚴重的財赤債務問題，美國國會預算辦公室最新估算，未來十年財赤將增加近3.3萬億美元，比最初估計增加近萬億美元，意味著美國要增發新債及加力開動印鈔票機。由於全球對美信心急跌，“大而美”減稅法案可能成為壓倒駱駝的最後一根稻草，推冧美國金融霸權，引發美元資產恐慌性拋售，尤其加速美債爆煲，目前美國政府債務利息支出超過軍隊開支，相當於醫療保險的支出，債務情況嚴峻。



特馬罵戰反映政治內鬥激化



值得留意的是，全球首富、特斯拉創辦人馬斯克表明反對“大而美”減稅法案，若然國會通過，將成立新政黨，而且特朗普也不示弱，表明考慮驅逐馬斯克出境，若然如是，馬斯克在美的新能源車、機器人、升月計劃都將受到影響，繼而衝擊美國科技發展。換言之，特朗普與馬斯克罵戰反映美國政治內鬥、社會矛盾加劇，進一步增加金融、經濟危機風險，隨時出現市場對美國產生信心危機，一場美元無序暴跌的大風暴已是迫在眉睫。



踏入下半年，特朗普2.0掀起市場震蕩及衝擊波進一步升級，投資者須提防美國金融黑天鵝來襲。