元朗市中心租賃旺　上月248宗破紀錄

柏瓏上月錄64宗租賃，平均實用呎租約40元。（大公報） 中評社香港7月4日電／大公報報導，專才及留學生積極物色租盤，本港住宅租賃愈趨熾熱，元朗市中心6月共錄248宗租賃成交，創區內紀錄新高，其中入夥盤柏瓏占64宗最多。



柏瓏占64宗最多 一房租1.5萬



中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗市中心上月錄約248宗租賃成交創新高，當中柏瓏占64宗，平均實用呎租約40元。該屋苑6座中層B8室一房戶，實用面積355方呎，享山景，月租叫價1.6萬元，獲大學教職員以1.5萬元承租，實用呎租42.3元。據悉，業主於2022年以711.74萬元一手購入，租金回報約2.5厘。



中原地產副區域營業董事餘俊文表示，荃灣區6月租務突破200宗，為去年8月後的高位，在盤源短缺下，租金再現高位。麗城花園2期6座高層G室細三房戶，實用面積572方呎，放盤僅一星期，零議價以1.8萬元租出，實用呎租31.5元，比同類單位近期月租1.7萬元高約6%，屬同類戶型近期高水平。若以業主2021年買入價690萬元計算，租金回報3.1厘。



中原地產副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城42座中層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，以1.45萬元租出，實用呎租47.7元。據瞭解，租客為兩名內地生，新學年將於香港浸會大學升學，先付一年租金形式租入單位，方便上學。業主於2025年以約410萬元購入，享約4.2厘租金回報。