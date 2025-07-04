嚴剛：積極爭取把北都列入國家“十五五”規劃

嚴剛指出，香港需要積極爭取中央支持，將北都發展列入國家“十五五”發展規劃。 中評社香港7月4日電／香港立法會議員嚴剛表示，北部都會區發展藍圖是香港特區構建“南金融北創科”發展格局，深入融入粵港澳大灣區發展的戰略性規劃，也是確保特區以新質生產力為動能的可持續高質量發展的發展藍圖。國家大力推動區域協調發展及粵港澳大灣區深度融合，使得北都建設發展成為香港融入國家發展大局的關鍵樞紐。



嚴剛指出，北部都會區毗鄰深圳，具備得天獨厚的區位優勢，是深化深港合作、實現優勢互補、差異化發展的理想區域，是推動以創新科技為驅動力的粵港澳大灣區深度融合協同發展的沃土。香港需要積極爭取中央支持，將北都發展列入國家“十五五”發展規劃。



這不僅能得到國家層面的國家政策與資源支持，加速區域基礎設施建設與產業升級，還能進一步強化香港與內地經濟聯繫，突破制度限制，特別是能夠充分發揮粵港澳大灣區創新科技產業鏈穩定發展的產業優勢，以及充分發揮香港創新研發方面的優勢，為香港長期發展繁榮注入新動力，推動大灣區成為更具競爭力的世界級城市群。



為此，建議政府要積極主動與大灣區城市協同合作，例如在北都口岸經濟帶，如深港河套創科園區設立港深合作產業示範區，並以產業園區為先導，以創新科技為驅動，以融合發展繁榮為目標，帶動區域整體協同發展；同時，在知識產權保護、金融服務、數據跨境等關鍵領域推進規則對接，先試先行，營造國際化、法治化、透明化的營商環境；同時創造條件，吸引大型內地企業在北都設立總部基地，並推動更多產業資源與供應鏈資源落戶北都，實現兩地產業協同發展。



嚴剛表示，在北都大學教育城建設方面，要推動建設北都成為香港與內地以及國際間的教育交流與合作平台，推動香港“留學經濟”與地區社會經濟的融合發展，強化創新科技對區域經濟發展的推動帶動作用。此外，要主動參考內地成功的片區開發模式，吸引部分現有政府資助大學可以整體從市區搬遷到北都，形成大規模高等教育研發片區，實現教育資源的集中與優化，進一步提升香港高等教育的全球競爭力，大力推動高校研發成果的市場轉化。



北都作為香港未來發展的重要引擎，涉及交通、產業、生態等多維度的專業開發。建議政府可以設立“北都規劃館”，可借助新型技術手段，整合AI、3D多媒體、互動沙盤等多種前沿技術，形象、動態地展示北都的階段性建設成果與願景，打造沉浸式、互動式的展示平台，將抽象的規劃生動化，提升參訪者對北都發展的認知與期待，凝聚社會共識，形成社會合力，共同參與北都發展。



嚴剛表示，北都發展是粵港澳大灣區深度融合發展的重要組成部分，更是深港創新科技協同發展的重要組成不分。依託香港科研資源、聚焦前沿技術，及依託大灣區的製造業基礎，構建“香港研發＋灣區製造”分工模式；形成發展合力，以打造大灣區創新產業鏈。



在“一國兩制”行穩致遠的進程中，加快北部都會區發展，為特區政府識變求變，創新破局提供了先試先行的天時地利。特區管治者更應該把握國家深化改革開放的發展契機，勇於創新敢於破局，在制度、機制、規則及標準的制定方面，充分發揮“兩制”及普通法系的優勢，寧願做艱難的改革者，不做安逸的停滯者，在探索“兩制”無縫銜接及標準互認等方面，打造高效高速高質量的特區管治新模式。



嚴剛又說，北都建設是“一國兩制”實踐的戰略升級。在堅守“一國”之本的同時，最大化釋放“兩制”之利，使香港成為服務國家科技自強的強國建設的核心引擎，使北都成為後來居上的香港新興產業發展高地，成為特區各區域均衡發展協調運作的發展契機，成為特區應變求變的試驗田，成為“一國兩制”行穩致遠的助推劑。期望各界持續關注並合力推動北都建設，為本港可持續高質量發展夯實基礎。