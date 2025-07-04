港大：黃芪聯同西藥可改善紅斑狼瘡

港大醫學院中醫藥學院助理教授林響（左）及團隊成員展示黃芪顆粒及飲片。（大公報） 中評社香港7月4日電／大公報報導，香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）中醫藥學院林響教授和沈劍剛教授領導的研究團隊最近取得了一項重要突破，他們發現將中藥黃芪的活性成分與西藥“甲氨蝶呤（MTX）”聯合使用，可以有效改善系統性紅斑狼瘡、乾燥綜合症等自身免疫疾病的慢性炎症反應。這一發現為解決患者長期用藥導致的抗藥性和副作用問題提供了新方向。



自身免疫疾病目前難以根治，患者的免疫系統錯誤地攻擊自身正常細胞，導致組織和器官受損，需要長期用藥控制。雖然MTX是臨床一線藥物，能夠緩解症狀，但長期使用可能導致抗藥性，高劑量還可能引發肝毒性等嚴重副作用。



團隊通過分析過去40年治療類風濕關節炎等五種常見自身免疫疾病的1640種中藥復方，發現黃芪是臨床最常用的傳統藥材。同時，團隊通過自主研發的乾燥綜合症小鼠模型和患者臨床研究，首次證實黃芪能夠抑制“濾泡輔助T細胞（Tfh細胞）”，這種細胞在自身免疫疾病中負責攻擊正常細胞。研究發現，MTX不僅無法有效抑制Tfh細胞，反而可能導致其數量輕微上升，而黃芪則能有效調控Tfh細胞活性，突顯黃芪顯著的治療價值。



此外，團隊首次從黃芪中分離出活性成分─毛蕊異黃酮，證實其能同時抑制人類和小鼠的Tfh細胞反應，並成為首個BATF轉錄因子抑制劑。BATF是調控Tfh細胞分化的核心蛋白，其結構在人類和小鼠中相似度高達99%，這為跨物種治療應用奠定了基礎。

