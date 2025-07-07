台青答中評：願為兩岸交流注入活力

中評社北京7月7日電（實習記者 周亞）2025兩岸青年峰會3日在京開幕。本次峰會舉辦開幕式、主論壇、分論壇、京台青年生活節等青年交流活動。北京中醫藥大學台灣學生劉同學在接受中評社記者採訪時表示，將積極投身兩岸青年交流事業，助力台灣青年客觀認識真實的大陸。



劉同學表示，當初選擇北京中醫藥大學源於社團老師在台灣高中的講學，機緣巧合結識了北中醫老師，加之台灣校友的鼎力推薦，促使他們來到北京，開啟求學之旅。



在談及大陸求學體驗時，劉同學認為，大陸廣闊的發展空間令人印象深刻。龐大的市場規模和多元的就業機會，為各領域人才提供了得天獨厚的發展平台，這正是吸引台灣青年前來深造的重要因素。



“兩岸青年之間的交流總是充滿溫情。”劉同學指出，相同的語言文化讓兩岸青年溝通零障礙，在分享人生故事時更能深切感受血脈相連的親情。這種天然的親近感，使其更加堅定推動兩岸交流的信念。



關於未來規劃，劉同學坦言部分台青仍在考量是否留陸發展，但大家的共識是：無論身在何處，都將以自身經歷向台灣青年傳遞真實的大陸見聞，傳承中華優秀傳統文化，為深化兩岸青年友誼貢獻力量。



此次兩岸青年峰會通過一系列精彩紛呈的環節，為兩岸青年在創新創業領域的交流合作提供了豐富的信息、寶貴的經驗和廣闊的思路，已成為兩岸青年交流交往、共同奮鬥成長的重要平台。