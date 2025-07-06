台青答中評：以藝術為紐帶　促兩岸青年情誼

台灣藝術工作者畢依帆答中評（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京7月6日電（實習記者 邱姿爽）台灣藝術工作者畢依帆在兩岸青年峰會期間接受了中評社記者的採訪，她表示，通過藝術文創活動，兩岸青年可以共同挖掘北京的文化底蘊，創作出更多優秀的作品。



畢依帆是在北京居住了17年的台灣人，主要從事藝術交流、教育工作。今年是畢依帆第三次參加兩岸青年峰會，也是第三年帶領團隊元宇宙探勘隊參與此峰會。



畢依帆表示，相較於去年的峰會主題更聚焦於科技與藝術的融合，本屆峰會主題更加貼近生活，關注台灣青年如何在大陸融入日常生活。在眾多的展位中，能夠看到大家能夠切實地接觸到生活的方方面面。而會場中的藝術展覽，也與她的團隊——元宇宙探勘隊相契合。



畢依帆介紹說，元宇宙探勘隊是一個旨在促進兩岸藝術青年和文創專業學生交流的活動。希望通過這一活動，促進兩岸青年之間的瞭解和友誼，讓台灣青年更好地認識大陸的文化、社會和生活。



畢依帆提到，本次活動安排兩岸青年學子作為室友，通過這種形式，兩岸青年同吃同住，共同探討各種話題，彼此分享交流自己的心情，並在創作上相互提供建議。通過這種方式，兩岸青年能夠在沒有外界壓力的情況下進行深入交流，從各自的專業領域出發，相信他們之間的交流會更加深刻。