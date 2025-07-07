台青：以年輕化敘事促兩岸文化交流

台灣動畫導演答中評（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京7月7日電（實習記者 邱姿爽）台灣動畫導演薛老師近日在兩岸青年峰會期間接受了中評社記者的採訪，他表示，在台流行的大陸社交平台是一個很棒的文化載體，不需要一些重要的儀式，卻讓中華文化不知不覺中就融入了台青的日常生活中。



薛導自2017年首次踏足大陸以來，在武漢生活和工作了大約七至八年的時間。



薛導表示，他經常來北京，並在過去的活動中多次獲獎。此次參會，他更是因為自己創作的短片獲獎而受到關注。這部短片聚焦於閩南文化，通過融入流行文化元素，以年輕化的敘事方式重新詮釋了閩南的傳統神像，呈現出獨特的藝術效果。該短片在台灣和大陸觀眾中引起了熱烈反響，特別是在促進兩岸文化交流方面，激發了台灣觀眾對中華文化的興趣。



在談到兩岸文化交流時，薛導說，“文化是最容易切入的，而且是沒有拒絕的，因為大家都對文化很好奇。”他指出，台灣的視角對於兩岸文創合作至關重要，通過台灣的視角，可以更生動地展現中華文化的多樣元素，使文化內容更具感染力，尤其是通過台灣的文化視角去講述中國的故事。



薛導還提到，像小紅書等大陸的社交平台在台灣的廣泛傳播，不僅是文化自信的生動寫照，更成為了兩岸青年文化交流的重要渠道。通過這些互聯網平台，台灣民眾得以更容易接觸到祖國的文化，從而加深了文化認同感。他認為，文化交流無需過於正式的儀式，反而應當自然地融入日常生活，通過這些現代化平台，不斷拓寬文化傳播的途徑與範圍，更進一步促進兩岸文化的交流互鑒。