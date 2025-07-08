胡繼平答中評：日本台海政策受制於美國

國際關係學院院長胡繼平（中評社 海涵攝） 中評社北京7月8日電（記者 海涵）國際關係學院院長胡繼平7月3日在第十三屆世界和平論壇期間就日本的台海政策回答中評社記者提問，他指出，日本在台海問題上的戰略選擇受制於美國。



胡繼平說，所謂“台灣有事就是日本有事”是原來安倍晉三的說法，在岸田內閣時期雖沒有明說，但差不多也是這樣的觀點。胡繼平認為，所謂“台灣有事就是日本有事”反映了日本的一種焦慮。一方面，日本想用這種姿態對中國形成一種威懾，以威脅中國“不可以輕舉妄動”。另一方面，這也是日本對美國的喊話。因為美國在台灣問題上始終戰略模糊，不明確表態，所以日本一些人希望美國將台海戰略明晰化，來威懾遏制中國在台海的一些政策、動作。



“坦率地說，日本在台海問題上的戰略選擇受制於美國。”胡繼平表示，對於台海，不是日本想介入或是不想介入這麼簡單的事情。介入也好、不介入也好，恐怕日本自己都不能決定。



胡繼平在當天的“亞太合作與安全”小組討論中還談到，日本八十年來在與鄰國相處的同時，也在外交上追隨美國、依賴美國，這兩者對於日本而言是“雞和蛋”的關係。日本同鄰國關係搞不好，就得依賴美國；但日本越依賴美國，就越難以同周邊國家搞好關係，成為一個死循環。這樣的外交政策使日本陷入安全困境，這恐怕是八十年來最值得日本深思的問題。如果這個困境繼續下去，日本的安全問題恐怕永遠解決不了。



胡繼平指出，在亞洲，中日韓三國的合作是非常重要的，這三個國家團結起來足以穩定東亞地區的局勢，包括經濟方面的繁榮和安全方面的穩定。

