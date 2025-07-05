專家聚焦金磚機制　促全球治理體系改革

印度駐華大使羅國棟（中評社 許思悅攝） 中評社北京7月5日電（助理記者 許思悅）第十三屆世界和平論壇近日在京召開。7月4日上午，以“發揮金磚作用，維護有序世界”為主題的小組討論舉行。來自中國、印度、巴西、俄羅斯的專家學者們齊聚一堂，共商金磚國家在全球治理中的角色與未來發展方向。該專題討論由清華大學趙可金教授主持。



印度駐華大使羅國棟表示，正如“生命在於運動”，國際秩序也應順時而變，而金磚國家在全球治理中的作用日益凸顯。當下，聯合國安理會等傳統機制已無法全面應對世界現實，全球經濟格局也在快速變化，新興經濟體正成為重要推動力。面對這一變革，羅國棟大使強調金磚國家應推動國際體系改革，使其更公平、包容。他呼籲改革聯合國安理會，使其更具代表性，同時完善全球金融和貿易體系，平衡效率與公平。此外，各國應加強反恐合作，堅決打擊恐怖主義及其融資渠道。



羅國棟大使指出金磚國家與其他國際集團的不同之處，金磚國家並非傳統意義上的政治或經濟集團，而是基於和平、公正、發展目標的合作機制。儘管成員國差異顯著，但所有決策均採取協商一致原則，確保平等發聲。羅國棟大使認為，金磚擴員展現了改革舊有國際機制的決心，但改革需通過協商漸進推進，避免劇烈動蕩。針對趙可金教授關於金磚與現行國際秩序關係的問題，羅大使表示，各國在不同國際組織中的重叠成員身份已形成天然橋梁，關鍵在於協調立場，以行動示範改革路徑，推動國際體系更公正、更具代表性。



巴西駐華大使高望先生表示，金磚機制並非替代聯合國，而是推動其改革的重要力量。當前世界面臨單邊主義衝擊，發展中國家尤其需要穩定的國際環境以實現繁榮。巴西主張強化多邊體系，反對“叢林法則”，並通過擔任G20、COP30主席國及主辦金磚峰會等實踐這一理念。他回顧金磚合作歷程：2008年金融危機催生了金磚機制，2014年成立新開發銀行和應急儲備安排，近年推動世貿組織改革和全球衛生合作，金磚國家已就能源轉型、生物多樣性保護達成共識。



高望大使指出，金磚的價值在於其多樣性，成員國差異顯著但平等協商，這種模式曾推動2008年金融穩定論壇改革為包容性更強的金融穩定委員會。他呼籲以務實合作替代空談，避免危機倒逼改革，並強調“共同問題需要共同解決方案”這一樸素真理是金磚凝聚全球南方的核心邏輯。針對主持人的提問，他直言當前國際社會不缺診斷問題的“好主意”，缺的是打破既得利益阻力的政治行動力，金磚應通過實際成果示範改革路徑。