文正仁答中評：韓需平衡安全與經濟促和平

前韓國總統統一外交安全特別助理文正仁回答中評社記者提問（中評社 許思悅攝） 中評社北京7月6日電（助理記者 梁夏欣）在第十三屆世界和平論壇第三場新聞發布會上，就韓國如何在朝鮮半島局勢及域外力量博弈中提升話語權和行動空間的問題，前韓國總統統一外交安全特別助理文正仁教授闡述了看法。文正仁指出，​​安全與經濟具有同等重要性​​，韓國需要在保障生存安全的基礎上，同步推進民生改善與區域合作，以降低軍事衝突風險，最終實現半島和平。

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回答中評社記者提問時，文正仁表示，“對任何政府而言，國家安全與生存是首要任務”，因此安全是基礎。他同時指出，韓國執政黨國民力量黨領導人李在明在大選期間的核心主張——“把改善人民生活放在極為重要的地位”。文正仁進一步解釋，李在明提出這一主張的背景是新冠疫情、韓美緊密合作、烏克蘭及伊朗等事件對韓國民生造成了影響，導致人民生活水平下降，因此李在明認為經濟狀況至關重要。新任總統李在明的目標即“提高人民生活水平與降低朝鮮半島軍事危機可能性，兩者需共同推進。”他陳述道，在操作層面，安全是重點，但鑒於當前韓國經濟狀況，經濟問題亦受到“同等關注”。最終目標是“實現半島和平，避免半島發生戰爭”。



文正仁的此番論述點明了新一任韓國政府當前需應對的雙重議題：一方面來自朝鮮的核導活動與區域大國博弈帶來的安全保障壓力，另一方面是國內經濟與民生需求。在緊張的安保環境下拓展經濟建設空間，被視為韓國提升在半島事務中話語權與行動能力的關鍵環節。

