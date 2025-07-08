賈慶國答中評：特朗普在台灣問題上比較謹慎

北京大學國際關係學院教授、中外人文交流研究基地主任賈慶國（中評社 海涵攝） 中評社北京7月8日電（記者 海涵）北京大學國際關係學院教授、中外人文交流研究基地主任賈慶國7月4日在第十三屆世界和平論壇期間接受中評社記者採訪時表示，在台灣問題上，特朗普比較謹慎。在第一個任期的時候，特朗普就開始意識到台灣問題的敏感性，他如果想跟中國開展交易型外交，就需要避免在這些問題上挑戰中國的核心立場。



對於有輿論稱“特朗普或許會拿台灣同中國做交易”，賈慶國認為，在台灣問題上，中美可能更需要用務實的辦法來管理，而不是期待不切實際的交易。他指出，在台灣問題上，特朗普比較謹慎，他會盡最大努力拒絕被別人帶偏。比如，在接受記者採訪時，有記者反覆問“台海出事，美國是否會介入”，特朗普堅決拒絕回答這個問題。



賈慶國表示，在第一個任期的時候，特朗普就開始意識到台灣問題的敏感性，他如果想跟中國開展交易型外交，就需要避免在這些問題上挑戰中國的核心立場。他指出，特朗普具有交易主義的外交導向，奉行利益驅動的外交哲學，把國際交往視為交易性的談判，在特朗普看來很多問題是可以通過談判（當然包括施壓）來解決的。所以，在涉華敏感問題上，特朗普保持相對克制，因為強調敏感問題又解決不了，反而會讓關係進入死胡同。



過去，經貿關係一直被稱為中美關係的壓艙石。隨著進來中美經貿關係的變化，這一說法是否還成立？賈慶國對此指出，經貿關係還是中美關係的壓艙石，因為中美雙方在這個問題上都有著巨大的利益。之所以此次中美能在關稅問題上達成初步的框架協議，也是因為兩國在這個問題上的利益太大了，無法完全脫鈎，脫鈎對於兩國利益的傷害太大了。從這個角度來看，經貿關係對中美關係依舊起著穩定性作用。

