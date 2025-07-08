吳心伯答中評：美國的台海政策發生改變

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯（中評社 海涵攝） 中評社北京7月8日電（記者 海涵）復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯7月4日在第十三屆世界和平論壇期間接受中評社記者採訪時表示，美國的台海政策已經發生改變，正在朝著支持“台獨”的方向發展。所以中國多次要求美國應明確表示不支持“台獨”、反對“台獨”、支持中國和平統一。



吳心伯在當天“特朗普2.0時代的中美關係”小組討論中指出，台灣是中國的第一大關切，美國應該認識到台灣問題對於中國的重要性。在涉台問題上，特朗普必須明確表態美國不支持“台獨”。“不支持‘台獨’”並不是什麼新鮮的表述，而是美國數十年來一以貫之的政策立場。但很奇怪的是，在特朗普第二任期，這句話被從美國國務院網站涉台問題表態中拿掉了。此外，美國還應該講“支持中國的和平統一”。美國在台灣問題上有關切，他們擔憂台海可能會發生戰爭，而特朗普不想與中國開戰。但如果美國不想與中國在台海問題上開戰，就要支持中國的和平統一，和平統一有利於各方。特朗普是個聰明人，如果他今年晚些時候訪華，應當說一些聰明的話。若在台灣問題上達不到中方的要求，特朗普訪華的成果就會大打折扣，他所期待的大禮包就不會實現。



對於有輿論稱“特朗普或會拿台灣問題同中國交易”，吳心伯告訴中評社記者，“那就談判。”他指出，如果美國在台灣問題上接受我們的要求，我們也可以考慮它的合理訴求。中美之間過去多次就台灣問題進行重要談判，比如1972年的《上海公報》、1979年的《中美建交公報》。現在問題的關鍵在於，美國不願意同中國談台灣問題，而非中國不願意談。