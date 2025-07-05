台胞觀摩風力發電　兩岸共探綠色能源

台胞在金風科技園（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京7月5日電（實習記者 邱姿爽）7月4日上午10時，台灣同胞們來到2025兩岸青年峰會活動的第一站——金風科技智慧園區，實地參觀風力發電設施，深入瞭解大陸新能源產業發展。



在參觀過程中，台胞們對風力發電技術表現出濃厚興趣，踴躍提問。針對台胞提出的技術自主問題，講解員引用習近平總書記的話：“衹有把關鍵核心技術掌握在自己手中，才能從根本上保障國家經濟安全、國防安全和其他安全。”“也衹有這樣，才能讓行業真正地發展起來！”講解員補充道。並介紹，金風科技始終堅持自主創新，致力於為城市綠色發展貢獻力量，“我們用自己的力量，為城市多減一度碳”。台胞們對此深表認同，並贊嘆大陸新能源技術的快速發展。



交流中，講解員特別強調“合作創新才是世界的未來”，引發在場台胞共鳴。多位台胞表示，兩岸在綠色能源領域合作空間廣闊，期待未來能攜手推動技術進步與產業升級。



參訪期間，台胞們還近距離觀摩了園區內的風力發電機組，並興致勃勃地拍攝“大風車”，感受清潔能源的魅力。此外，金風科技在公益科普、慈善事業等方面的實踐也引起台胞關注。企業通過開展科普課堂、支持社區發展等方式履行社會責任，讓台胞們看到大陸企業在追求經濟效益的同時，積極回饋社會的擔當。