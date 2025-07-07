中評現場：台青實地體驗北京智能化政務服務

（中評社 邱韵攝） 中評社北京7月7日電（實習記者 邱韵）7月4日下午，台灣青年代表團來到北京市豐台區政務服務中心參訪，實地體驗智能化政務服務設施。一系列高效便捷的便民服務讓參訪團成員贊不絕口。



在服務中心大廳，多塊智能交互大屏首先吸引了代表團的注意。其中，政務公開查詢大屏尤為便捷，來訪群眾只需掃碼即可快速獲取辦事指南、政策文件等實用信息。



工作人員公示欄前，代表團駐足觀看。墻上清晰展示著工作人員的照片等信息。“這種公開透明的方式既方便群眾辦事，也便於社會監督。”工作人員向台青們介紹道。



24小時自助服務區成為參訪的重點區域。這裡配備了自助取證機、自助體檢設備等多種智能終端，可實現全天候政務服務。當有台青詢問使用情況時，工作人員表示：“這些設備使用率很高，特別是為上班族提供了很大便利，真正實現了24小時不打烊服務。”



參訪過程中，代表團還注意到許多充滿溫度的服務細節：少數民族特色文化墻為結婚登記的新人提供了絕佳的拍照打卡點；“一件事一次辦”綜合窗口讓群眾辦事“只進一扇門，最多跑一次”。



豐台區台辦相關負責人表示：“我們正在通過大數據分析群眾需求，未來將引入更多AI技術持續提升服務效能。”臨別時，工作人員向台青們贈送了印有“豐衣富台”字樣的文創扇子，讓台灣青年帶著豐台的文化記憶返程。



此次參訪讓台灣青年親身感受到大陸政務服務的智能化水平和人文關懷。參訪團成員表示，這些便民利民的創新舉措給他們留下了深刻印象。