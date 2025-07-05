體驗機器人背詩　科技互動拉近兩岸心距離

台胞與機器人互動（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京7月5日電（實習記者 邱姿爽）7月4日上午11時，台灣同胞們抵達2025兩岸青年峰會活動的第二站——機器人大世界展廳。台胞們在“機器人大世界”親身體驗各行各業的智能機器人應用場景，感受科技與文化的完美融合。



台胞們在講解員的帶領下，參觀了“機器人大世界”的技術創新展示區、應用場景示範區、科普教育體驗區以及未來商業消費區等展區。



展區內的小機器人“悟空”為大家展示了舞蹈、俯臥撐以及拳操表演等多項才藝，引得台青們開懷大笑。它的靈活動作和幽默表現不僅贏得了觀眾們的笑聲，也展示了人工智能在娛樂領域的無限可能。“悟空”的精彩表演，無疑為這個科技與創意交融的場合增添了不少樂趣。



應用場景示範區內，機器人在不同領域的實際應用，如醫療輔助、家庭服務等，讓台胞們切身感受到科技對生活的巨大改變。科普教育體驗區內，台胞紛紛上前體驗，指揮機器人背誦古詩詞，聽著機器人一字不差地背出《長恨歌》，台灣同胞們忍不住跟著輕聲念起來，熟悉的詩句讓大家都笑了起來，這種默契如同回家一般自然。未來商業消費區則展示了機器人在商業領域的巨大潛力，台胞們注意到展區內的機器人咖啡機，表示在北京的旅途中時常見到這類機器人，並對其的便捷性和創新性贊不絕口。



從機器人背古詩的會心一笑，到智能服務的便捷體驗，這場科技之旅讓兩岸同胞們在創新中找到了共同語言，也為未來的交流合作埋下了更多可能。

