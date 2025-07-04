政策技術雙管齊下　綠電利用率迎來拐點？

寧國運靈武的100萬千瓦光伏復合項目330千伏輸變電工程（圖片來源：新華社） 中評社北京7月4日電／據科技日報報導，7月2日，全國新能源消納監測預警中心發布了全國各地的風光發電利用率數據，西部風光富集區1—5月持續走低，尤其光伏發電利用率除寧夏外均不足90%。



國家能源局數據顯示，截至4月底，我國可再生能源發電裝機已突破20億千瓦，同比增長58%。其中，風電、光伏合計裝機達15.3億千瓦。



新能源裝機容量飛速增長，新能源發電（綠電）利用率卻波動下降。電網消納“吃力”，導致多個主要綠電供給地區利用率難以達到國家相關文件規定的“放寬新能源利用率目標，原則上不低於90%”的標準。



數據走低凸顯了綠電利用困境。“並網難、外送難”是西部風光富集區痛點，其最直接的影響是新能源場站被限制發電，出現嚴重的棄風棄光現象。



而今年5月，新能源發電卻在內蒙古西部電力現貨市場出現新景象。當地新能源電力供給連續多月增加超25%，日均出清電量達3.7億千瓦，占總量的43%。



這一變化源自政策的加持。2月9日，國家發展改革委、國家能源局聯合印發《關於深化新能源上網電價市場化改革 促進新能源高質量發展的通知》（以下簡稱《通知》）。按照要求，自6月1日起，風電、光伏等新能源電力全面進入市場化定價新階段。



此前發布的《電力系統調節能力優化專項行動實施方案（2025—2027年）》要求，2025—2027年年均需增加合理消納利用2億千瓦以上的新能源。全國統一電力市場能否為西部綠電利用率帶來“拐點”？如何拓展消納路徑、優化消納生態？除了並網利用，綠電是否還有其他出路？帶著這些問題，科技日報記者進行了深入採訪。