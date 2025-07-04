落實八項規定　重慶雲南等地重學八項規定

2025年6月5日，江蘇省南通市崇川區黨員幹部參觀以中央八項規定精神為主題的廉政展館。(圖片來源：新華社） 中評社北京7月4日電／據新華社報導，近日，在深入貫徹中央八項規定精神學習教育中，重慶、雲南、青海、甘肅等地對標對表中央八項規定及其實施細則精神，加強警示教育、築牢作風防線、破解民生難題，做到真查真改、落地見效，推動學習教育走深走實。



以案為鑒“治未病”，“刀刃向內”查問題



開展警示教育是一體推進“三不腐”的重要舉措。深入貫徹中央八項規定精神學習教育開展以來，著眼提升警示教育實效性，各地紀檢監察機關分層分類分領域推動警示教育，因時因勢探索創新方法路徑和形式載體，實現警示教育政治效果、紀法效果和社會效果相統一。



“權力關、金錢關和美色關，我這‘三關’，關關‘失守’，對自己痛恨自責……”前不久，在重慶雲陽縣深入貫徹中央八項規定精神警示教育會上，警示教育片《風腐歧路》披露了雲陽縣民政局原局長向國成違反中央八項規定精神和由風及腐的案件細節，令在場雲陽縣部門、鄉鎮黨政“一把手”深受教育。



學習教育開展以來，雲陽縣深入剖析相關違紀違法典型案例暴露出的內部約束薄弱點、權力運行風險點。“在思想上加強警示，在監督上做實舉措。”雲陽縣紀委書記王磊說，縣裡結合監督檢查、巡視巡察、信訪舉報等，從政治素質、擔當盡責、廉潔作風等方面對部門單位“一把手”及班子成員開展精準“政治畫像”，提升對“關鍵少數”監督實效。



“依托學習教育，完善辦案、監督、教育閉環管理機制。”雲南曲靖市紀委監委有關負責人說，曲靖市在對問題幹部審查調查中，同步采集懺悔書、剖析材料等，建立警示教育資源庫；審查調查結束後，召開案情通報會、專題民主生活會、警示教育會等，對案發單位進行政治生態分析調研，督促查漏補缺、建章立制，實現查處一案、警示一片的綜合效果。