中評關注：專家談非傳統安全威脅南亞秩序

伊斯蘭堡戰略研究所所長Sohail Mahmood（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京7月7日電（實習記者 葉佳怡）7月4日，由清華大學與中國人民外交學會聯合主辦的第十三屆世界和平論壇在京舉行，此次論壇以“共促世界和平與繁榮：共擔、共享、共贏”為主題，五位專家學者就“南亞安全與秩序”主題展開小組討論。



伊斯蘭堡戰略研究所所長、巴基斯坦前外秘Sohail Mahmood指出，從人口結構來看，南亞地區是貧困人口最集中的地區之一，各國的發展水平參差不齊。從傳統的安全來講，南亞有三個地理上相鄰的核大國，常規武器和核武器不斷增強，破壞穩定的武器系統也不斷地湧現。此外，中美競爭也深刻影響著南亞，該地區正成為大國博弈的舞台。一方面，美國主導旨在遏制中國的“印太戰略”，將網絡安全提供者的角色賦予其他國家；另一方面，其他國家幾乎都是中國“一帶一路”倡議的參與者，也是全球發展議程的支持者。這種二元對立局面所導致的摩擦，影響了地區的和平與發展。



Sohail Mahmood強調，大多數南亞國家也更傾向於一個多極化的南亞，而不是一個由任何一極主導的地區。發展仍然是大多數南亞國家的優先事項，多極化的南亞將為這些國家提供更大的外交空間，並增加其戰略選擇，為其提供更多發展機遇。因此，重振區域合作平台並走向爭端解決，可能是未來需要採取的其他審慎措施。



談到南亞安全原則，前印度國家安全副顧問Arvind Gupta認為應該關注幾個原則和規範：第一，互相尊重主權和領土完整；第二，對各自的安全關切敏感，關注經濟一體化，實現發展互聯互通；第三，真正關注人們面臨的脫貧、經濟安全、能源、糧食等實實在在問題，非傳統問題也需要在區域安全中獲得重視；第四，拒絕恐怖主義、跨境恐怖主義和激進主義，通過對話和外交解決共同問題，鼓勵加強人文交流。Arvind Gupta強調，世界是一個大家庭，我們擁有共同的地球，擁有共同的命運，而文明原則提供了一個合作框架，而非衝突框架。



孟加拉駐華大使Nazmul Islma指出，當今世界安全具有多維性與多態性，當代全球議題既源於安全概念，又試圖在其中尋求喘息。此外，除傳統以國家為中心的生存安全外，其他維度的安全已經成為全球與地區議程焦點，大量經濟、社會和環境層面的不安全因素正威脅著普通民眾，他們往往成為他國或社會行為的“替罪羊”。



Nazmul Islma表示，南亞各國擁有共同歷史，卻選擇了不同發展道路。儘管共享文化遺產與深厚歷史紐帶，本地區仍充斥著宗教分歧、互信缺失、共同理想的分歧、貿易壁壘和人文交流障礙，深陷割裂、長期對抗與根深蒂固的猜疑，信任常成為鄰國間的稀缺品，公共利益上的政治分裂、最關鍵的人民福祉願景的缺失以及原本被化解的歷史積怨成為煽動民族主義情緒的政治工具，這種不信任超越政治層面，已深入民間。